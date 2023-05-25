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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Хочу, чтобы сборную Украины возглавил Николай Павлов»
Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 12:40 | Обновлено 25 мая 2023, 12:46
337
1

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Хочу, чтобы сборную Украины возглавил Николай Павлов»

Футбольный эксперт назвал альтернативу Реброву в сборной Украины

25 мая 2023, 12:40 | Обновлено 25 мая 2023, 12:46
337
1
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Хочу, чтобы сборную Украины возглавил Николай Павлов»
Football.ua. Николай Павлов

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко, который сейчас является футбольным экспертом, назвал специалиста, способного, по его мнению, возглавить сборную Украины вместо Сергея Реброва.

«Если у него не получится приехать из ОАЭ, то я хочу, чтобы главным тренером сборной Украины назначили Николая Петровича Павлова.

Меня к этой мысли сподвигло интервью с Кварцяным, который после шести лет отдыха снова рвется в бой. Думаю, Петрович тоже готов. Многие просто не хотят тренировать сборную, потому что у нас нет ярких футболистов», - сказал Леоненко.

Отметим, что в 1992 и 1994 годах Павлов занимал должность и.о. главного тренера сборной Украины.

Последним клубом, который тренировал Павлов, был «Ильичевец» в 2015 году. Сейчас 68-летний специалист занимает должность президента Всеукраинского объединения тренеров.

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Источник: Пятова в штабе Реброва в сборной Украины не будет
Названа дата, когда УАФ объявит о назначении Реброва тренером сборной
Виктор Леоненко Сергей Ребров сборная Украины по футболу Николай Павлов
Источник FanDay
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А я хочу чтобы новости от Леоненко больше не выкладывали на спорт.юа
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