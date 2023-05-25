Виктор ЛЕОНЕНКО: «Хочу, чтобы сборную Украины возглавил Николай Павлов»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко, который сейчас является футбольным экспертом, назвал специалиста, способного, по его мнению, возглавить сборную Украины вместо Сергея Реброва.

«Если у него не получится приехать из ОАЭ, то я хочу, чтобы главным тренером сборной Украины назначили Николая Петровича Павлова.

Меня к этой мысли сподвигло интервью с Кварцяным, который после шести лет отдыха снова рвется в бой. Думаю, Петрович тоже готов. Многие просто не хотят тренировать сборную, потому что у нас нет ярких футболистов», - сказал Леоненко.

Отметим, что в 1992 и 1994 годах Павлов занимал должность и.о. главного тренера сборной Украины.

Последним клубом, который тренировал Павлов, был «Ильичевец» в 2015 году. Сейчас 68-летний специалист занимает должность президента Всеукраинского объединения тренеров.