Украина. Премьер лига25 мая 2023, 12:49 |
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Источник: Луческу останется в Динамо еще на год
Смены тренера летом не будет
25 мая 2023, 12:49 |
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Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу продолжит занимать свой пост и в следующем сезоне. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside»:
«Считаем, есть все основания полагать, что в следующий сезон футбольный клуб «Динамо» (Киев) вступает с Мирчей Луческу. Румын твердо настроен доработать оставшийся год контракта».
Напомним, сейчас Луческу восстанавливается после операции, а его обязанности временно исполняет Александр Шовковский.
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Комментарии 2
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Остаточно добивають колись великий клуб
Может хватит уже Динамо мучать? Ну не идет у него, сезон полностью провален, а руководству откровенно пох. Может пора смотреть на перспективу и взять тренера, который будет строить новую команду??
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