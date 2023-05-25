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Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 12:49 |
232
2

Источник: Луческу останется в Динамо еще на год

Смены тренера летом не будет

25 мая 2023, 12:49 |
232
2
Источник: Луческу останется в Динамо еще на год
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу продолжит занимать свой пост и в следующем сезоне. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside»:

«Считаем, есть все основания полагать, что в следующий сезон футбольный клуб «Динамо» (Киев) вступает с Мирчей Луческу. Румын твердо настроен доработать оставшийся год контракта».

Напомним, сейчас Луческу восстанавливается после операции, а его обязанности временно исполняет Александр Шовковский.

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Мирча Луческу Динамо Киев
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Комментарии 2
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Am
Остаточно добивають колись великий клуб
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+1
KIEWADIM
Может хватит уже Динамо мучать? Ну не идет у него, сезон полностью провален, а руководству откровенно пох. Может пора смотреть на перспективу и взять тренера, который будет строить новую команду??
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0
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