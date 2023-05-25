Источник: Луческу останется в Динамо еще на год

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу продолжит занимать свой пост и в следующем сезоне. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside»:

«Считаем, есть все основания полагать, что в следующий сезон футбольный клуб «Динамо» (Киев) вступает с Мирчей Луческу. Румын твердо настроен доработать оставшийся год контракта».

Напомним, сейчас Луческу восстанавливается после операции, а его обязанности временно исполняет Александр Шовковский.