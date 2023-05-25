Элина Свитолина – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Страсбурге
25 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (№540 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Страсбурге (Франция).
В матче 1/4 финала украинка сразится против Варвары Грачовой (№44 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Павлюченкова – Дэвис. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.
Победительница встречи в следующем матче сразится против Клары Бюрель (№122 WTA) или Бернарды Перы (№38 WTA).
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