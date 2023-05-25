Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина Свитолина – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
25 мая 2023, 12:30 |
565
0

Элина Свитолина – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Страсбурге

25 мая 2023, 12:30 |
565
0
Элина Свитолина – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Элина Свитолина

25 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (№540 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Страсбурге (Франция).

В матче 1/4 финала украинка сразится против Варвары Грачовой (№44 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Павлюченкова – Дэвис. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.

Победительница встречи в следующем матче сразится против Клары Бюрель (№122 WTA) или Бернарды Перы (№38 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Вместе со Свитолиной. Определены четвертьфиналистки турнира в Страсбурге
Страсбург. Определилась соперница Свитолиной по 1/4 финала
Свитолина без борьбы вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Страсбурге
Элина Свитолина WTA Страсбург смотреть онлайн Варвара Грачева
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Металлист
Футбол | 25 мая 2023, 07:05 2
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Металлист
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Металлист

В Кривом Роге на стадионе «Горняк» состоится поединок 28-го тура украинской Премьер-лиги

ВИДЕО. Курьез года? Голкипер Колоса забил в свои ворота в матче с Динамо
Футбол | 24 мая 2023, 14:11 8
ВИДЕО. Курьез года? Голкипер Колоса забил в свои ворота в матче с Динамо
ВИДЕО. Курьез года? Голкипер Колоса забил в свои ворота в матче с Динамо

Евгений Волынец не смог справиться с прессингом Кахима Пэрриса

Турнирная таблица. Шахтер близок к чемпионству, Днепр-1 – в 5 очках позади
Футбол | 24.05.2023, 20:35
Турнирная таблица. Шахтер близок к чемпионству, Днепр-1 – в 5 очках позади
Турнирная таблица. Шахтер близок к чемпионству, Днепр-1 – в 5 очках позади
Колос – Динамо – 0:3. Фейл Волынца и красивый мяч Андриевского. Видео голов
Футбол | 24.05.2023, 15:45
Колос – Динамо – 0:3. Фейл Волынца и красивый мяч Андриевского. Видео голов
Колос – Динамо – 0:3. Фейл Волынца и красивый мяч Андриевского. Видео голов
Ястремская пробилась в финальный раунд квалификации Ролан Гаррос
Теннис | 24.05.2023, 17:14
Ястремская пробилась в финальный раунд квалификации Ролан Гаррос
Ястремская пробилась в финальный раунд квалификации Ролан Гаррос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Очень многие пишут, что мы этот поединок не проиграли»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Очень многие пишут, что мы этот поединок не проиграли»
23.05.2023, 10:43 31
Бокс
ВИДЕО. Курьез года. В Швеции вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой
ВИДЕО. Курьез года. В Швеции вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой
24.05.2023, 01:55 1
Футбол
УПЛ получила полноправного руководителя
УПЛ получила полноправного руководителя
23.05.2023, 14:36 9
Футбол
Президент WBC: «Никакого грабежа в бою Хейни – Ломаченко не было»
Президент WBC: «Никакого грабежа в бою Хейни – Ломаченко не было»
24.05.2023, 08:13 13
Бокс
Свитолина без борьбы вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Страсбурге
Свитолина без борьбы вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Страсбурге
24.05.2023, 14:24 3
Теннис
ФОТО. Жена украинского голкипера заявила, что Крым – это россия
ФОТО. Жена украинского голкипера заявила, что Крым – это россия
25.05.2023, 04:26 26
Футбол
Забытый в камере хранения чемодан без ручки: что происходит с Металлистом
Забытый в камере хранения чемодан без ручки: что происходит с Металлистом
23.05.2023, 19:35 13
Футбол
ВИДЕО. Мудрик попал в скандал. Его раскритиковал бодибилдер, что произошло?
ВИДЕО. Мудрик попал в скандал. Его раскритиковал бодибилдер, что произошло?
24.05.2023, 14:50 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности