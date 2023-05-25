Вместе со Свитолиной. Определены четвертьфиналистки турнира в Страсбурге
Элина в третьем раунде соревнований сыграет с Варварой Грачевой
В среду, 24 мая, завершились все матчи 1/8 финала грунтового турнира серии WTA 250 в Страсбурге (Франция).
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий раунде соревнований без борьбы. Украинка должна была сыграть с Эрин Рутлифф, однако представительница Новой Зеландии снялась с турнира перед матчем.
В четвертьфинале Элина сыграет с теннисисткой из страны 404 Варварой Грачевой, которая обыграла Селену Яничиевич.
Первая сеяна турнира Магда Линетт в 1/8 финала проиграла Анастасии Павлюченковой.
WTA 250 Страсбург. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Анастасия Павлюченкова [WC] – Лорен Дэвис [7]
Анна Блинкова – Эмма Наварро
Нижняя часть сетки
Клара Бюрель – Бернарда Пера [7]
Варвара Грачева [6] – Элина Свитолина [WC]
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