Вместе со Свитолиной. Определены четвертьфиналистки турнира в Страсбурге

В среду, 24 мая, завершились все матчи 1/8 финала грунтового турнира серии WTA 250 в Страсбурге (Франция).

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий раунде соревнований без борьбы. Украинка должна была сыграть с Эрин Рутлифф, однако представительница Новой Зеландии снялась с турнира перед матчем.

В четвертьфинале Элина сыграет с теннисисткой из страны 404 Варварой Грачевой, которая обыграла Селену Яничиевич.

Первая сеяна турнира Магда Линетт в 1/8 финала проиграла Анастасии Павлюченковой.

WTA 250 Страсбург. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Анастасия Павлюченкова [WC] – Лорен Дэвис [7]

Анна Блинкова – Эмма Наварро

Нижняя часть сетки

Клара Бюрель – Бернарда Пера [7]

Варвара Грачева [6] – Элина Свитолина [WC]