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WTA
25 мая 2023, 03:15 | Обновлено 25 мая 2023, 03:25
117
0

Вместе со Свитолиной. Определены четвертьфиналистки турнира в Страсбурге

Элина в третьем раунде соревнований сыграет с Варварой Грачевой

25 мая 2023, 03:15 | Обновлено 25 мая 2023, 03:25
117
0
Вместе со Свитолиной. Определены четвертьфиналистки турнира в Страсбурге
Instagram. Элина Свитолина

В среду, 24 мая, завершились все матчи 1/8 финала грунтового турнира серии WTA 250 в Страсбурге (Франция).

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий раунде соревнований без борьбы. Украинка должна была сыграть с Эрин Рутлифф, однако представительница Новой Зеландии снялась с турнира перед матчем.

В четвертьфинале Элина сыграет с теннисисткой из страны 404 Варварой Грачевой, которая обыграла Селену Яничиевич.

Первая сеяна турнира Магда Линетт в 1/8 финала проиграла Анастасии Павлюченковой.

WTA 250 Страсбург. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Анастасия Павлюченкова [WC] – Лорен Дэвис [7]
Анна Блинкова – Эмма Наварро

Нижняя часть сетки

Клара Бюрель – Бернарда Пера [7]
Варвара Грачева [6] – Элина Свитолина [WC]

По теме:
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WTA Страсбург Анастасия Павлюченкова Лорен Дэвис Анна Блинкова Эмма Наварро Клара Бюрель Бернарда Пера Варвара Грачева Элина Свитолина
Источник Sport.ua
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