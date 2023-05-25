Расписание игр с участием украинских теннисистов на Ролан Гаррос на 25 мая
В четверг на корты Парижа выйдет только Даяна Ястремская
25 мая состоятся матчи 3-го раунда отбора к основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде.
В четверг на корты Парижа выйдет только один представитель Украины – Даяна Ястремская. Дарья Снигур завершила борьбу еще в 1-м раунде, а Алексей Крутых не смог выйти в финал квалификации, проиграв Факундо Диасу Акоста.
Расписание матчей с участием украинских теннисистов
Ролан Гаррос 2023. Финал квалификации
Корт №7. 3-й запуск (15:00*)
Даяна Ястремская (№144 WTA) – Грет Миннен (№119 WTA)
*ориентировочное время начала по Киеву
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