Расписание игр с участием украинских теннисистов на Ролан Гаррос на 25 мая

25 мая состоятся матчи 3-го раунда отбора к основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде.

В четверг на корты Парижа выйдет только один представитель Украины – Даяна Ястремская. Дарья Снигур завершила борьбу еще в 1-м раунде, а Алексей Крутых не смог выйти в финал квалификации, проиграв Факундо Диасу Акоста.

Расписание матчей с участием украинских теннисистов

Ролан Гаррос 2023. Финал квалификации

Корт №7. 3-й запуск (15:00*)

Даяна Ястремская (№144 WTA) – Грет Миннен (№119 WTA)

*ориентировочное время начала по Киеву

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