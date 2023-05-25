СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 мая

В четверг, 25 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:00 Ингулец – Металлист 1925

1.86 – 3.24 – 4.84

14:00 Львов – Черноморец

11.50 – 5.20 – 1.29

15:00 Кривбасс – Металлист Харьков

1.60 – 4.00 – 5.65

22:00 Манчестер Юнайтед – Челси

1.63 – 4.58 – 5.40

ТЕННИС

15:00 Даяна Ястремская – Гретье Миннен

1.77 – 2.00

15:00 Варвара Грачева – Элина Свитолина

1.70 – 2.17