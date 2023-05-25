Украина. Премьер лига25 мая 2023, 01:15 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 мая
Важные события во всех видах спорта
25 мая 2023, 01:15 |
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В четверг, 25 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
14:00 Ингулец – Металлист 1925
14:00 Львов – Черноморец
15:00 Кривбасс – Металлист Харьков
22:00 Манчестер Юнайтед – Челси
ТЕННИС
15:00 Даяна Ястремская – Гретье Миннен
15:00 Варвара Грачева – Элина Свитолина
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