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Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 01:15 |
23
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 мая

Важные события во всех видах спорта

25 мая 2023, 01:15 |
23
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 мая
ФК Черноморец

В четверг, 25 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:00 Ингулец – Металлист 1925

Favbet 1.86 – 3.24 – 4.84

14:00 Львов – Черноморец

Favbet 11.50 – 5.20 – 1.29

15:00 Кривбасс – Металлист Харьков

Favbet 1.60 – 4.00 – 5.65

22:00 Манчестер Юнайтед – Челси

Favbet 1.63 – 4.58 – 5.40

ТЕННИС

15:00 Даяна Ястремская – Гретье Миннен

Favbet 1.77 – 2.00

15:00 Варвара Грачева – Элина Свитолина

Favbet 1.70 – 2.17

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Источник Sport.ua
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