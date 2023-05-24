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Чемпионат Европы
24 мая 2023, 21:30 | Обновлено 24 мая 2023, 21:31
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0

Рэшфорд и Беллингем – в заявке Англии на июньские матчи

Гарет Саутгейт определился с составом

24 мая 2023, 21:30 | Обновлено 24 мая 2023, 21:31
52
0
Рэшфорд и Беллингем – в заявке Англии на июньские матчи
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил заявку команды на матчи отбора на Евро-2024 против Мальты и Северной Македонии (16 и 19 июня соответственно):

Вратари: Сэм Джонстоун («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»);

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Льюис Данк («Брайтон»), Марк Гэи («Кристалл Пелес»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Тайрон Мингз («Астон Вилла»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»);

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд»), Эберечи Эзе («Кристалл Пелес»), Конор Галлахер («Челси»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Джеймс Мэддисон («Лестер»), Келвин Филлипс («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Вест Хэм»);

Нападающие: Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал»), Каллум Уилсон (Ньюкасл»).

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Источник Sport.ua
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