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  4. ВАН ЛЕУВЕН: «Игроки Шахтера получали больше уважения, чем должны были»
Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 20:45 | Обновлено 24 мая 2023, 20:59
1141
4

ВАН ЛЕУВЕН: «Игроки Шахтера получали больше уважения, чем должны были»

Тренер «Зари» прокомментировал поражение

24 мая 2023, 20:45 | Обновлено 24 мая 2023, 20:59
1141
4
ВАН ЛЕУВЕН: «Игроки Шахтера получали больше уважения, чем должны были»
ФК Заря. Патрик ван Леувен

Главный тренер «Зари» Патрик Ван Леувен прокомментировал поражение 0:3 от «Шахтера» в центральном матче 28-го тура УПЛ:

«В начале матча футболисты «Шахтера», возможно, получали больше уважения, чем должны были. В начале второго тайма мы получили красную карточку. Нужно в таких ситуациях играть более аккуратно. Это не хороший момент.

Я еще не общался со Снурницыным. Он сам знает, что сделал ошибку. Завтра будем с ним говорить, почему это случилось. Я ожидал большего от команды, лучшего результата. Как и сами футболисты от себя. Но если бы мне сказали, что у нас будет 2 поражения в 13 матчах, то я бы сказал «Окей».

За второе место еще можно бороться, впереди еще две игры».

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Патрик ван Леувен Заря Луганск Заря - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк
Источник Профутбол Digital
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Комментарии 4
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Виктор Алтухов
Все-таки Заре не хватило классных игроков, выбыл лидер нападения и, вообще, игра не пошла. Бывает.
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+3
Gargantua
заголовок корявый
правильно "більше поваги ніж належало" 
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0
Springfield
У нас таких снурницыных пруд пруди.   Видите  ли его "обмотали" и убегают.    Как это пережить?  Только по костям надо.
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0
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