ВАН ЛЕУВЕН: «Игроки Шахтера получали больше уважения, чем должны были»

Главный тренер «Зари» Патрик Ван Леувен прокомментировал поражение 0:3 от «Шахтера» в центральном матче 28-го тура УПЛ:

«В начале матча футболисты «Шахтера», возможно, получали больше уважения, чем должны были. В начале второго тайма мы получили красную карточку. Нужно в таких ситуациях играть более аккуратно. Это не хороший момент.

Я еще не общался со Снурницыным. Он сам знает, что сделал ошибку. Завтра будем с ним говорить, почему это случилось. Я ожидал большего от команды, лучшего результата. Как и сами футболисты от себя. Но если бы мне сказали, что у нас будет 2 поражения в 13 матчах, то я бы сказал «Окей».

За второе место еще можно бороться, впереди еще две игры».