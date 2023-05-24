Страсбург. Определилась соперница Свитолиной по 1/4 финала

Стала известна соперница Элины Свитолиной по четвертьфиналу грунтового турнира WTA во французском Страсбурге. Украинка сыграет с шестой сеяной представительницей россии Варварой Грачевой.

Она сегодня в матче 1/8 финала уверенно обыграла француженку Селену Яничевич – 6:2, 6:1. Матч продолжался 1 час и 11 минут.

Сама Свитолина прошла в четвертьфинал без борьбы – Эрин Рутлифф с матча снялась.