WTA24 мая 2023, 20:28 |
1094
2
Страсбург. Определилась соперница Свитолиной по 1/4 финала
Украинка сыграет с Варварой Грачевой
24 мая 2023, 20:28 |
1094
2
Стала известна соперница Элины Свитолиной по четвертьфиналу грунтового турнира WTA во французском Страсбурге. Украинка сыграет с шестой сеяной представительницей россии Варварой Грачевой.
Она сегодня в матче 1/8 финала уверенно обыграла француженку Селену Яничевич – 6:2, 6:1. Матч продолжался 1 час и 11 минут.
Сама Свитолина прошла в четвертьфинал без борьбы – Эрин Рутлифф с матча снялась.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 мая 2023, 15:58 34
Наставник недоволен судейством
Бокс | 24 мая 2023, 08:13 11
Маурисио Сулейман уверен, что судьи отработали четко
Футбол | 24.05.2023, 15:33
Теннис | 24.05.2023, 17:14
Футбол | 23.05.2023, 23:32
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Здохля не "представниця росії". На турнірах здохля предствляє лише саму себе
І кацапка проти нинішньої Еліни точно буде фавориткою. З нею потрібно грати постійно глибоко під задню, щоб примушувати атакувати з незручних позицій. А Еліна зараз корту не відчуває. Або не тримає глибину і викидає на хавкорт, або помилки по довжині. Шансів завтра не дуже багато. Хіба тільки сама мордорка напомиляється.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.05.2023, 10:43 34
22.05.2023, 23:41 11
24.05.2023, 14:50 23
Хоккей
23.05.2023, 09:14 20
23.05.2023, 06:15
23.05.2023, 11:20 14
23.05.2023, 22:55