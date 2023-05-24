Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Страсбург. Определилась соперница Свитолиной по 1/4 финала
WTA
24 мая 2023, 20:28 |
1094
2

Страсбург. Определилась соперница Свитолиной по 1/4 финала

Украинка сыграет с Варварой Грачевой

24 мая 2023, 20:28 |
1094
2
Страсбург. Определилась соперница Свитолиной по 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Варвара Грачева

Стала известна соперница Элины Свитолиной по четвертьфиналу грунтового турнира WTA во французском Страсбурге. Украинка сыграет с шестой сеяной представительницей россии Варварой Грачевой.

Она сегодня в матче 1/8 финала уверенно обыграла француженку Селену Яничевич – 6:2, 6:1. Матч продолжался 1 час и 11 минут.

Сама Свитолина прошла в четвертьфинал без борьбы – Эрин Рутлифф с матча снялась.

По теме:
Свитолина без борьбы вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Страсбурге
Сыграет на USO? Свитолина не заявилась на Уимблдон по защищенному рейтингу
Элина Свитолина – Эрин Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Страсбург Варвара Грачева Элина Свитолина
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр КУЧЕР: «За одну игру все сломали. Зачем тогда играть вообще?»
Футбол | 24 мая 2023, 15:58 34
Александр КУЧЕР: «За одну игру все сломали. Зачем тогда играть вообще?»
Александр КУЧЕР: «За одну игру все сломали. Зачем тогда играть вообще?»

Наставник недоволен судейством

Президент WBC: «Никакого грабежа в бою Хейни – Ломаченко не было»
Бокс | 24 мая 2023, 08:13 11
Президент WBC: «Никакого грабежа в бою Хейни – Ломаченко не было»
Президент WBC: «Никакого грабежа в бою Хейни – Ломаченко не было»

Маурисио Сулейман уверен, что судьи отработали четко

«Привоз» вратаря. Динамо разгромило Колос
Футбол | 24.05.2023, 15:33
«Привоз» вратаря. Динамо разгромило Колос
«Привоз» вратаря. Динамо разгромило Колос
Ястремская пробилась в финальный раунд квалификации Ролан Гаррос
Теннис | 24.05.2023, 17:14
Ястремская пробилась в финальный раунд квалификации Ролан Гаррос
Ястремская пробилась в финальный раунд квалификации Ролан Гаррос
Победный гол Роналду и суперкамбэк! Аль-Наср выиграл, уступая по ходу 0:2
Футбол | 23.05.2023, 23:32
Победный гол Роналду и суперкамбэк! Аль-Наср выиграл, уступая по ходу 0:2
Победный гол Роналду и суперкамбэк! Аль-Наср выиграл, уступая по ходу 0:2
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alehandro
Здохля не "представниця росії". На турнірах здохля предствляє лише саму себе
Ответить
+1
Stanislav Matusevych
І кацапка проти нинішньої Еліни точно буде фавориткою. З нею потрібно грати постійно глибоко під задню, щоб примушувати атакувати з незручних позицій. А Еліна зараз корту не відчуває. Або не тримає глибину і викидає на хавкорт, або помилки по довжині. Шансів завтра не дуже багато. Хіба тільки сама мордорка напомиляється.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Очень многие пишут, что мы этот поединок не проиграли»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Очень многие пишут, что мы этот поединок не проиграли»
23.05.2023, 10:43 34
Бокс
Щедрый Буткевич. Стало известно, какие премиальные получит Полесье
Щедрый Буткевич. Стало известно, какие премиальные получит Полесье
22.05.2023, 23:41 11
Футбол
ВИДЕО. Мудрик попал в скандал. Его раскритиковал бодибилдер, что произошло?
ВИДЕО. Мудрик попал в скандал. Его раскритиковал бодибилдер, что произошло?
24.05.2023, 14:50 23
Футбол
ЧМ по хоккею. Австрия и Венгрия сыграли матч за выживание, успех Казахстана
ЧМ по хоккею. Австрия и Венгрия сыграли матч за выживание, успех Казахстана
22.05.2023, 22:57
Хоккей
Без Мудрика. Кварцяный назвал топ-5 украинских футболистов современности
Без Мудрика. Кварцяный назвал топ-5 украинских футболистов современности
23.05.2023, 09:14 20
Футбол
Минус 10 для Ювентуса, закат Львова, гонорар Ломаченко за Хейни
Минус 10 для Ювентуса, закат Львова, гонорар Ломаченко за Хейни
23.05.2023, 06:15
Другие виды
ВИДЕО. Борнмут смакует действия Забарного в матче АПЛ против Ман Юнайтед
ВИДЕО. Борнмут смакует действия Забарного в матче АПЛ против Ман Юнайтед
23.05.2023, 11:20 14
Футбол
ЧМ по хоккею. 7 шайб Финляндии, невероятная Латвия вышла в четвертьфинал
ЧМ по хоккею. 7 шайб Финляндии, невероятная Латвия вышла в четвертьфинал
23.05.2023, 22:55
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности