Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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24 мая 2023, 19:42 | Обновлено 24 мая 2023, 20:04
346
0

Владислав КУЛАЧ: «Победа будет за Украиной»

Украинский форвард – о войне с россией

24 мая 2023, 19:42 | Обновлено 24 мая 2023, 20:04
346
0
Владислав КУЛАЧ: «Победа будет за Украиной»
ФК Зира

Нападающий азербайджанской «Зиры» Владислав Кулач высказался о войне Украины с российскими захватчиками.

– Как война Украины с россией отразилась на вашей жизни?
– Очень тяжело для моей страны. Но я знаю, что наш народ сильнее, и что победа будет за Украиной! Всегда поддерживаю и переживаю за свою страну. Всегда стараюсь помогать нашим воинам, они – настоящие герои!

– Если не секрет, то каким образом помогаете?
– Есть много фондов, которыми занимаются мои друзья. Вот они и собирают на помощь нашим военным. У меня самого есть друзья и знакомые в самых горячих точках фронта, пытаемся помогать всем, чем можем. Верю, что совсем скоро мы одержим победу над оккупантом, и жизнь будет еще лучше, чем была до войны. Слава Украине!

– В Азербайджане ощущается поддержка Украине?
– Да, конечно! Очень много людей, которые, узнав, откуда я, поддерживают Украину, и говорят, что мы победим в этой грязной войне. Очень тепло отзываются об Украине и украинцах. В Украине много азербайджанцев, и все знают, что там на самом деле происходит. Пока не встречал человека в Азербайджане, который отзывался бы об Украине плохо. Спасибо вашим людям за поддержку!

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Владислав Кулач российско-украинская война Зира
Источник Azerisport.com
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