ВИДЕО. Лэмпард отреагировал на провальный сезон Челси

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал провальный сезон 2022/2023 для команды. Сейчас «Синие» занимают лишь 12-е место в турнирной таблице АПЛ, несмотря на колоссальные траты на трансферном рынке и две смены тренера по ходу сезона.