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  4. ВИДЕО. Лэмпард отреагировал на провальный сезон Челси
Англия
24 мая 2023, 19:20 |
446
0

ВИДЕО. Лэмпард отреагировал на провальный сезон Челси

Тренер «Синих» объяснил причины неудач

24 мая 2023, 19:20 |
446
0
ВИДЕО. Лэмпард отреагировал на провальный сезон Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал провальный сезон 2022/2023 для команды. Сейчас «Синие» занимают лишь 12-е место в турнирной таблице АПЛ, несмотря на колоссальные траты на трансферном рынке и две смены тренера по ходу сезона.

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Источник Sport.ua
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