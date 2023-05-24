Англия24 мая 2023, 19:20 |
446
0
ВИДЕО. Лэмпард отреагировал на провальный сезон Челси
Тренер «Синих» объяснил причины неудач
24 мая 2023, 19:20 |
446
0
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал провальный сезон 2022/2023 для команды. Сейчас «Синие» занимают лишь 12-е место в турнирной таблице АПЛ, несмотря на колоссальные траты на трансферном рынке и две смены тренера по ходу сезона.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 мая 2023, 12:48 9
Авторитетное издание GOAL составило рейтинги переходов в элите Англии
Хоккей | 23 мая 2023, 22:59 2
Завершился групповой этап
Бокс | 24.05.2023, 08:13
Футбол | 24.05.2023, 19:55
Футбол | 24.05.2023, 04:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.05.2023, 21:45 14
24.05.2023, 08:37 34
22.05.2023, 18:53 1
23.05.2023, 09:14 20
22.05.2023, 18:43 8
22.05.2023, 16:54 10
23.05.2023, 19:03 1
23.05.2023, 11:20 14