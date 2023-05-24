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  4. ВИДЕО. Это уже разгром. Келси забил третий гол в ворота Зари
Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 19:02 | Обновлено 24 мая 2023, 19:03
429
0

ВИДЕО. Это уже разгром. Келси забил третий гол в ворота Зари

«Шахтер» отличился еще одним голом

24 мая 2023, 19:02 | Обновлено 24 мая 2023, 19:03
429
0
ВИДЕО. Это уже разгром. Келси забил третий гол в ворота Зари
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Келси

На 83-й минуте «Шахтер» забил третий гол в ворота «Зари» в центральном матче 28-го тура УПЛ – 3:0.

Гол на счету Кевина Келси, который вышел на замену вместо Даниила Сикана всего за три минуты до гола.

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Источник Sport.ua
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