Украина. Премьер лига24 мая 2023, 19:02 | Обновлено 24 мая 2023, 19:03
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ВИДЕО. Это уже разгром. Келси забил третий гол в ворота Зари
«Шахтер» отличился еще одним голом
24 мая 2023, 19:02 | Обновлено 24 мая 2023, 19:03
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На 83-й минуте «Шахтер» забил третий гол в ворота «Зари» в центральном матче 28-го тура УПЛ – 3:0.
Гол на счету Кевина Келси, который вышел на замену вместо Даниила Сикана всего за три минуты до гола.
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