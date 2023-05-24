ВИДЕО. Конец интриги? Шахтер забил второй гол в ворота Зари

На 59-й минуте полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко удвоил преимущество команды в матче 28-го тура УПЛ против «Зари» – 2:0.

Суммарно на счету Бондаренко теперь 8 голов и 5 ассистов в 36 матчах за «Шахтер» во всех турнирах в нынешнем сезоне.