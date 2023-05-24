Украина. Премьер лига24 мая 2023, 18:43 | Обновлено 24 мая 2023, 18:44
414
1
ВИДЕО. Конец интриги? Шахтер забил второй гол в ворота Зари
Артем Бондаренко удвоил преимущество «Горняков»
24 мая 2023, 18:43 | Обновлено 24 мая 2023, 18:44
414
1
На 59-й минуте полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко удвоил преимущество команды в матче 28-го тура УПЛ против «Зари» – 2:0.
Суммарно на счету Бондаренко теперь 8 голов и 5 ассистов в 36 матчах за «Шахтер» во всех турнирах в нынешнем сезоне.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 мая 2023, 04:40 2
За игру с «Сельтой» украинский хавбек получил высокую оценку 7.2 от WhoScored
Футбол | 24 мая 2023, 18:57 70
«Шахтер» в день своего 87-летия сделал важный шаг к чемпионству
Хоккей | 23.05.2023, 22:55
Футбол | 24.05.2023, 17:52
Бокс | 24.05.2023, 08:37
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Днепр ДОГ сыграл!! Кому тут что не понятно?
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.05.2023, 18:43 8
Хоккей
22.05.2023, 18:53 1
23.05.2023, 22:59 2
23.05.2023, 14:36 9
22.05.2023, 16:54 10
22.05.2023, 23:41 11
24.05.2023, 14:50 22