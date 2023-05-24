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Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 18:43 | Обновлено 24 мая 2023, 18:44
414
1

ВИДЕО. Конец интриги? Шахтер забил второй гол в ворота Зари

Артем Бондаренко удвоил преимущество «Горняков»

24 мая 2023, 18:43 | Обновлено 24 мая 2023, 18:44
414
1
ВИДЕО. Конец интриги? Шахтер забил второй гол в ворота Зари
ФК Шахтер Донецк. Артем Бондаренко

На 59-й минуте полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко удвоил преимущество команды в матче 28-го тура УПЛ против «Зари» – 2:0.

Суммарно на счету Бондаренко теперь 8 голов и 5 ассистов в 36 матчах за «Шахтер» во всех турнирах в нынешнем сезоне.

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Артем Бондаренко Шахтер Донецк Заря - Шахтер Украинская Премьер-лига видео
Источник Sport.ua
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rozalievka
Днепр ДОГ сыграл!! Кому тут что не понятно?
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