Судаков открыл счет в матче с Зарей

В центральном матче 28-го тура украинской Премьер-лиги луганская «Заря» в Киеве принимает донецкий «Шахтер».

На 5-й минуте встречи 20-летний полузащитник «горняков» Георгий Судаков открыл счет в поединке.

Отметим, что в этом сезоне Судаков провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и сделал 11 ассистов.