Украина. Премьер лига24 мая 2023, 17:19 | Обновлено 24 мая 2023, 17:27
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Судаков открыл счет в матче с Зарей
«Шахтер» вышел вперед уже на 5-й минуте встречи
24 мая 2023, 17:19 | Обновлено 24 мая 2023, 17:27
533
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В центральном матче 28-го тура украинской Премьер-лиги луганская «Заря» в Киеве принимает донецкий «Шахтер».
На 5-й минуте встречи 20-летний полузащитник «горняков» Георгий Судаков открыл счет в поединке.
Отметим, что в этом сезоне Судаков провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и сделал 11 ассистов.
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