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Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 17:19 | Обновлено 24 мая 2023, 17:27
533
0

Судаков открыл счет в матче с Зарей

«Шахтер» вышел вперед уже на 5-й минуте встречи

24 мая 2023, 17:19 | Обновлено 24 мая 2023, 17:27
533
0
Судаков открыл счет в матче с Зарей
ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

В центральном матче 28-го тура украинской Премьер-лиги луганская «Заря» в Киеве принимает донецкий «Шахтер».

На 5-й минуте встречи 20-летний полузащитник «горняков» Георгий Судаков открыл счет в поединке.

Отметим, что в этом сезоне Судаков провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и сделал 11 ассистов.

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видео Георгий Судаков Заря Луганск Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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