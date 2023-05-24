Крутых завершил борьбу в квалификации Ролан Гаррос
Алексей не смог пробиться в финальный раунд
Украинский теннисист Алексей Крутых (№185 ATP) завершил выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
Во втором раунде отбора украинец проигрул Факундо Диасу Акосте из Аргентины (№137 ATP).
Ролан Гаррос. Полуфинал квалификации
Алексей Крутых (Украина) – Факундо Диас Акоста (Аргентина) – 5:7, 5:7
Это была первая встреча теннисистов. Крутых в этому году дебютировал в отборе грунтового мейджора.
В следующем раунде победитель сыграет против Себастьяна Офнера (№118 ATP) или Яна Хойнски (№177 ATP).
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