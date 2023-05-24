Йожеф САБО: «Ничьи в матче Зари и Шахтера не будет»

Заслуженный тренер Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от центрального матча 28-го тура украинской Премьер-лиги между луганской «Зарей» и донецким «Шахтером».

«Ожидаю, что поединок «Зари» и «Шахтера» будет интересным, потому что команда Патрика ван Леувена сейчас на ходу. И вообще, я смотрю, что у луганской команды есть определенная легкость в игре, а это значит, что у них хорошо выстроен тренировочный процесс.

А насчет игроков и игры «Шахтера» стоит сказать, что в последнее время они какие-то не очень свежие, скажем так. Команда Йовичевича перестала бежать на исходе чемпионата. По-моему, в последних играх «Шахтер» выглядит слабо. Да, выиграют, но привычной игры «Шахтера» я не вижу.

Хотя я сам еще месяц назад был уверен, что «Шахтер» выиграет чемпионат. Сейчас же именно игроки «Днепра-1» свежее выглядят, по моему субъективному мнению. Поэтому, далеко не факт, что «Шахтер» станет чемпионом. Золото могут завоевать и «Днепр-1», и «Заря».

Если же прогнозировать исход очного противостояния «Зари» и «Шахтера», то, думаю, либо дончане победят луганчан, либо наоборот. Ничьи не будет», - считает Сабо.

Матч 28-го тура УПЛ «Заря» – «Шахтер» состоится в среду, 24 мая. Начало в 17:00.