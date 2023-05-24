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  4. ВИДЕО. Суперудар Андриевского с 20 метров. Динамо забило 2-й гол Колосу
Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 15:20 | Обновлено 24 мая 2023, 15:22
2850
0

ВИДЕО. Суперудар Андриевского с 20 метров. Динамо забило 2-й гол Колосу

Александр отличился на 68-й минуте встречи

24 мая 2023, 15:20 | Обновлено 24 мая 2023, 15:22
2850
0
ВИДЕО. Суперудар Андриевского с 20 метров. Динамо забило 2-й гол Колосу
ФК Динамо Киев. Александр Андриевский

В среду, 24 мая, в Ковалевке на поле стадиона «Колос» проходит матч 28-го тура украинской Премьер-лиги, в котором играют «Колос» и «Динамо».

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На 9-й минуте встречи счет в матче был открыт. Кахим Пэррис начал прессинговать голкипера ковалевцев Евгения Волынца. Вратарь не справился с таким давлением, неудачно попытался выбить мяч, который попал в штангу и отскочил в ворота.

На 68-й минуте Александр Андриевский увеличил преимущество киевлян. Футболист точно пробил примерно с 20 метров. Мяч влетел в верхний угол ворот.

ВИДЕО. Суперудар Андриевского с 20 метров. Динамо забило 2-й гол Колосу

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Источник Sport.ua
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