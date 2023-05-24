ВИДЕО. Суперудар Андриевского с 20 метров. Динамо забило 2-й гол Колосу
Александр отличился на 68-й минуте встречи
В среду, 24 мая, в Ковалевке на поле стадиона «Колос» проходит матч 28-го тура украинской Премьер-лиги, в котором играют «Колос» и «Динамо».
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На 9-й минуте встречи счет в матче был открыт. Кахим Пэррис начал прессинговать голкипера ковалевцев Евгения Волынца. Вратарь не справился с таким давлением, неудачно попытался выбить мяч, который попал в штангу и отскочил в ворота.
На 68-й минуте Александр Андриевский увеличил преимущество киевлян. Футболист точно пробил примерно с 20 метров. Мяч влетел в верхний угол ворот.
ВИДЕО. Суперудар Андриевского с 20 метров. Динамо забило 2-й гол Колосу
Олександр Андрієвський забиває гарним ударом з дальньої дистанції 🔥#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/6FCYu92kUd— Телеканал Setanta Sports Ukraine 📺 (@SetantaUkraine) May 24, 2023
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