Большое возвращение. Шапаренко вышел на поле впервые с сентября

В матче чемпионата Украины «Колос» - «Динамо» на поле в составе киевлян вышел полузащитник Николай Шапаренко, который появился на поле во втором тайме.

Шапаренко вышел в игру впервые с 8 сентября, когда ведущий игрок «Динамо» и сборной Украины получил тяжелую травму колена в матче еврокубка.

Николай перенес операцию и только сейчас сумел набрать кондиции для возвращения. Не исключено, что Шапаренко получит вызов в сборную Украины на июньские матчи.