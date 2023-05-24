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  4. Большое возвращение. Шапаренко вышел на поле впервые с сентября
Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 15:11 |
546
4

Большое возвращение. Шапаренко вышел на поле впервые с сентября

Хавбек снова готов играть

24 мая 2023, 15:11 |
546
4
Большое возвращение. Шапаренко вышел на поле впервые с сентября
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

В матче чемпионата Украины «Колос» - «Динамо» на поле в составе киевлян вышел полузащитник Николай Шапаренко, который появился на поле во втором тайме.

Шапаренко вышел в игру впервые с 8 сентября, когда ведущий игрок «Динамо» и сборной Украины получил тяжелую травму колена в матче еврокубка.

Николай перенес операцию и только сейчас сумел набрать кондиции для возвращения. Не исключено, что Шапаренко получит вызов в сборную Украины на июньские матчи.

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Николай Шапаренко Динамо Киев
Источник Sport.ua
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FunnyCat_____
Супер!!!!
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-1
ALKOSruLKA
Шапаренко вийшов у гру вперше з 8 вересня...
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-2
ALKOSruLKA
...і його викличуть за це у збірну
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-4
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