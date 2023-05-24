Украина. Премьер лига24 мая 2023, 15:11 |
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Большое возвращение. Шапаренко вышел на поле впервые с сентября
Хавбек снова готов играть
24 мая 2023, 15:11 |
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В матче чемпионата Украины «Колос» - «Динамо» на поле в составе киевлян вышел полузащитник Николай Шапаренко, который появился на поле во втором тайме.
Шапаренко вышел в игру впервые с 8 сентября, когда ведущий игрок «Динамо» и сборной Украины получил тяжелую травму колена в матче еврокубка.
Николай перенес операцию и только сейчас сумел набрать кондиции для возвращения. Не исключено, что Шапаренко получит вызов в сборную Украины на июньские матчи.
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Комментарии 4
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Супер!!!!
Шапаренко вийшов у гру вперше з 8 вересня...
...і його викличуть за це у збірну
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