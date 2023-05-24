Даже в случае требла. Гвардиола не планирует покидать Манчестер Сити
Тренеру не нужен новый вызов в карьере
Наставник «Манчестер Сити» не планирует уходить из команды даже в том случае, если добьется исторического показателя и выиграет три трофея за сезон – АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии.
АПЛ команда уже выиграла, в двух других турнирах сыграет в финале, однако новый вызов в карьере наставнику пока не нужен.
«Я остаюсь в команде на следующий сезон, по этому поводу волноваться фанам не стоит. Финал Лиги чемпионов? Я хочу остаться, независимо от того, каким будет результат».
«Не знаю, что я буду чувствовать после победы или поражения, но у меня контракт, который я намерен уважать», – сказал Гвардиола.
Контракт тренера истекает в 2025 году.
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