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  4. ВИДЕО. Удар Кане, роскошный гол Ворсклы в ворота Днепра-1
Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 14:28 |
1065
1

ВИДЕО. Удар Кане, роскошный гол Ворсклы в ворота Днепра-1

Полтавчане вышли вперед

24 мая 2023, 14:28 |
1065
1
ВИДЕО. Удар Кане, роскошный гол Ворсклы в ворота Днепра-1
ФК Днепр-1

В матче чемпионата Украины Днепр-1 - Ворскла гости при счете 1:1 вышли вперед благодаря классной контратаке, которую отличным ударом завершил Ибрахим Кане.

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Днепр-1 Ворскла Полтава Ибрахим Кане Днепр-1 - Ворскла
Источник Sport.ua
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umnuy2
причисон на башке конечно зачётный!
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