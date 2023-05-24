Украина. Премьер лига24 мая 2023, 14:28 |
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ВИДЕО. Удар Кане, роскошный гол Ворсклы в ворота Днепра-1
Полтавчане вышли вперед
24 мая 2023, 14:28 |
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В матче чемпионата Украины Днепр-1 - Ворскла гости при счете 1:1 вышли вперед благодаря классной контратаке, которую отличным ударом завершил Ибрахим Кане.
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причисон на башке конечно зачётный!
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