Вице-президент Кривбасса: «Я поддерживаю УПЛ ТВ, но не верю в это»
Артем Гагарин сомневается, что проект будет запущен
Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин заявил о том, что не верит в единый телепул и возможный запуск УПЛ ТВ, что сейчас активно обсуждается клубами.
«Если вы спросите меня, выступаю ли я за УПЛ ТВ, то да. Верю ли я УПЛ ТВ? Нет. Что-то подсказывает, что это оптимистичное начало, а потом будет так, как с пулом Setanta».
«А работа с Setanta была нормальной – по деньгам, по развитию, по планам. Но все это может быть только при условии единого телепула. Год назад тоже кричали про единый телепул, но не с Setanta», – сказал Гагарин.
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они создадут платформу где, в отличие от Сетанты будет только УПЛ.
чтобы это хотя бы окупить, надо будет вводить абонплату выше чем у Сетанты.
и при этом клубы не получат вообще ничего, потому что проект убыточен.
все наедятся говна надурняк.
чого дурни, бо бидни, а чого бидни, бо дурни.
Если и этот телепул будет платным - идите ВСЕ НАКУЙ!!!