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Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 14:13 |
463
6

Вице-президент Кривбасса: «Я поддерживаю УПЛ ТВ, но не верю в это»

Артем Гагарин сомневается, что проект будет запущен

24 мая 2023, 14:13 |
463
6
Вице-президент Кривбасса: «Я поддерживаю УПЛ ТВ, но не верю в это»
footballua.tv. Артем Гагарин

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин заявил о том, что не верит в единый телепул и возможный запуск УПЛ ТВ, что сейчас активно обсуждается клубами.

«Если вы спросите меня, выступаю ли я за УПЛ ТВ, то да. Верю ли я УПЛ ТВ? Нет. Что-то подсказывает, что это оптимистичное начало, а потом будет так, как с пулом Setanta».

«А работа с Setanta была нормальной – по деньгам, по развитию, по планам. Но все это может быть только при условии единого телепула. Год назад тоже кричали про единый телепул, но не с Setanta», – сказал Гагарин.

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Артем Гагарин Кривбасс Кривой Рог телепул УПЛ-ТВ
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 6
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Gargantua
здраво рассуждает.
они создадут платформу где, в отличие от Сетанты будет только УПЛ.
чтобы это хотя бы окупить, надо будет вводить абонплату выше чем у Сетанты.
и при этом клубы не получат вообще ничего, потому что проект убыточен.
все наедятся говна надурняк. 
чого дурни, бо бидни, а чого бидни, бо дурни.
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+3
vasilichn
Сетанта - это обдираловка боллельщика.
Если и этот телепул будет платным - идите ВСЕ НАКУЙ!!!
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+2
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ALKOSruLKA
...якість картинки буде як в УТ-1 в 90-х ... ?
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+1
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