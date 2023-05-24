Вице-президент Кривбасса: «Я поддерживаю УПЛ ТВ, но не верю в это»

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин заявил о том, что не верит в единый телепул и возможный запуск УПЛ ТВ, что сейчас активно обсуждается клубами.

«Если вы спросите меня, выступаю ли я за УПЛ ТВ, то да. Верю ли я УПЛ ТВ? Нет. Что-то подсказывает, что это оптимистичное начало, а потом будет так, как с пулом Setanta».

«А работа с Setanta была нормальной – по деньгам, по развитию, по планам. Но все это может быть только при условии единого телепула. Год назад тоже кричали про единый телепул, но не с Setanta», – сказал Гагарин.