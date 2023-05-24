Директор Шахтера: «Мы очень близки к созданию УПЛ ТВ»

Юрий Свиридов, директор «Шахтера» по стратегическому развитию и коммуникациям, рассказал о том, что встреча клубов УПЛ по поводу телепула и создания своей платформы для показа матчей прошла в конструктивной атмосфере.

«Есть 2-3 клуба, которые хотят увидеть более детальный бизнес-план по УПЛ ТВ, но атмосфера на встрече была такая, что я такого не помню».

«Все с уважением и пониманием отнеслись. Я считаю, что мы очень близки к созданию УПЛ ТВ», — сказал Свиридов.