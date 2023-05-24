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  4. Директор Шахтера: «Мы очень близки к созданию УПЛ ТВ»
Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 13:28 |
428
0

Директор Шахтера: «Мы очень близки к созданию УПЛ ТВ»

Юрий Свиридов рассказал о ситуации

24 мая 2023, 13:28 |
428
0
Директор Шахтера: «Мы очень близки к созданию УПЛ ТВ»
ФК Шахтер

Юрий Свиридов, директор «Шахтера» по стратегическому развитию и коммуникациям, рассказал о том, что встреча клубов УПЛ по поводу телепула и создания своей платформы для показа матчей прошла в конструктивной атмосфере.

«Есть 2-3 клуба, которые хотят увидеть более детальный бизнес-план по УПЛ ТВ, но атмосфера на встрече была такая, что я такого не помню».

«Все с уважением и пониманием отнеслись. Я считаю, что мы очень близки к созданию УПЛ ТВ», — сказал Свиридов.

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Юрий Свиридов Шахтер Донецк УПЛ-ТВ телепул
Источник ТаТоТаке
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