Довбик идет за рекордом. Стартовые составы на матч УПЛ Днепр-1 – Ворскла
Поединок состоится 24 мая в 13:00 по Киеву
В среду, 24 мая, в Ужгороде на стадионе «Авангард» в матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснят «Днепр-1» и «Ворскла» из Полтавы.
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Стартовый свисток в поединке прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
Тренеры определили стартовые составы на матч:
«Днепр-1»: Рыбак, Адамюк, Сарапий, Сваток, Матаррита, Бланко, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Пеглоу, Довбик
«Ворскла»: Исенко, Пердута, Чеснаков, Кравец, Бацула, Скляр, Крупский, Нестеренко, Челядин, Кане, Степанюк
У Артема Довбика 24 гола в нынешнем сезоне УПЛ. До рекорда Генриха Мхитаряна игроку осталось забить один мяч.
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