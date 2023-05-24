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Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 12:26 | Обновлено 24 мая 2023, 12:45
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0

Довбик идет за рекордом. Стартовые составы на матч УПЛ Днепр-1 – Ворскла

Поединок состоится 24 мая в 13:00 по Киеву

24 мая 2023, 12:26 | Обновлено 24 мая 2023, 12:45
1280
0
Довбик идет за рекордом. Стартовые составы на матч УПЛ Днепр-1 – Ворскла
ФК Днепр-1. Артем Довбик

В среду, 24 мая, в Ужгороде на стадионе «Авангард» в матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснят «Днепр-1» и «Ворскла» из Полтавы.

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Стартовый свисток в поединке прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Тренеры определили стартовые составы на матч:

«Днепр-1»: Рыбак, Адамюк, Сарапий, Сваток, Матаррита, Бланко, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Пеглоу, Довбик

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Чеснаков, Кравец, Бацула, Скляр, Крупский, Нестеренко, Челядин, Кане, Степанюк

У Артема Довбика 24 гола в нынешнем сезоне УПЛ. До рекорда Генриха Мхитаряна игроку осталось забить один мяч.

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Источник Sport.ua
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