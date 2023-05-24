Шапаренко – в заявке, Бущан – в воротах. Составы на матч Колос – Динамо
Поединок состоится 24 мая в 13:00 по Киеву
В среду, 24 мая, в Ковалевке на поле стадиона «Колос» состоится матч 28-го тура украинской Премьер-лиги, в котором выяснят отношения «Колос» и «Динамо».
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Стартовый свисток должен прозвучать в 13:00 по киевскому времени.
Тренеры определили стартовые составы на матч:
«Колос»: Волынец, Емец, Черноморец, Чоботенко, Золотов, Богданов, Ориховский, Болбат, Мякушко, Ильин, Безбородько
Запасные: Фесюн, Пахолюк, Зозуля, Криворучко, Гусол, Велетень, Попов, Лысенко
«Динамо»: Бущан, Тимчик, Дячук, Сирота, Дубинчак, Шепелев, Андриевский, Перрис, Буяльский, Кабаев, Рамирес
Запасные: Нещерет, Боль, Сидорчук, Шапаренко, Гармаш, Караваев, Лонвейк, Царенко, Дубинчак, Бенито, Волошин, Рамадани
Николай Шапаренко попал в заявку киевлян на поединок, однако начнет матч со скамейки запасных.
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