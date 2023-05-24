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  4. Шапаренко – в заявке, Бущан – в воротах. Составы на матч Колос – Динамо
Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 12:13 |
415
2

Шапаренко – в заявке, Бущан – в воротах. Составы на матч Колос – Динамо

Поединок состоится 24 мая в 13:00 по Киеву

24 мая 2023, 12:13 |
415
2
Шапаренко – в заявке, Бущан – в воротах. Составы на матч Колос – Динамо
Николай Шапаренко и Георгий Бущан

В среду, 24 мая, в Ковалевке на поле стадиона «Колос» состоится матч 28-го тура украинской Премьер-лиги, в котором выяснят отношения «Колос» и «Динамо».

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Стартовый свисток должен прозвучать в 13:00 по киевскому времени.

Тренеры определили стартовые составы на матч:

«Колос»: Волынец, Емец, Черноморец, Чоботенко, Золотов, Богданов, Ориховский, Болбат, Мякушко, Ильин, Безбородько

Запасные: Фесюн, Пахолюк, Зозуля, Криворучко, Гусол, Велетень, Попов, Лысенко

«Динамо»: Бущан, Тимчик, Дячук, Сирота, Дубинчак, Шепелев, Андриевский, Перрис, Буяльский, Кабаев, Рамирес

Запасные: Нещерет, Боль, Сидорчук, Шапаренко, Гармаш, Караваев, Лонвейк, Царенко, Дубинчак, Бенито, Волошин, Рамадани

Николай Шапаренко попал в заявку киевлян на поединок, однако начнет матч со скамейки запасных.

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Источник Sport.ua
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Gargantua
поздновато, много очков без этих двух потеряли
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