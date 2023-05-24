Элина Свитолина – Эрин Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Страсбурге
24 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (№540 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Страсбурге (Франция).
Во втором раунде украинка сразится против Эрин Рутлифф из Новой Зеландии (№858 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Линетт – Павлюченкова. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
Победительница встречи в следующем матче сразится против Варвары Грачовой (№44 WTA) или Селены Яничевич (№188 WTA).
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