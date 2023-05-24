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  4. Элина Свитолина – Эрин Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
24 мая 2023, 08:56 |
271
0

Элина Свитолина – Эрин Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Страсбурге

24 мая 2023, 08:56 |
271
0
Элина Свитолина – Эрин Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Элина Свитолина

24 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (№540 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Страсбурге (Франция).

Во втором раунде украинка сразится против Эрин Рутлифф из Новой Зеландии (№858 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Линетт – Павлюченкова. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем матче сразится против Варвары Грачовой (№44 WTA) или Селены Яничевич (№188 WTA).

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Эрин Рутлифф Элина Свитолина WTA Страсбург смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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