Элина Свитолина – Эрин Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (№540 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Страсбурге (Франция).

Во втором раунде украинка сразится против Эрин Рутлифф из Новой Зеландии (№858 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Линетт – Павлюченкова. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем матче сразится против Варвары Грачовой (№44 WTA) или Селены Яничевич (№188 WTA).

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