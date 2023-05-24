Стали известны судейские назначения на матчи 28-го тура УПЛ
Матч «Заря» – «Шахтер» рассудит Александр Шандор
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 28-го тура УПЛ сезона-2022/2023.
28 тур
24.05.2023
13:00. «Колос» – «Динамо». Ковалевка. Стадион «Колос». Арбитр – Игорь Пасхал (Херсон).
13:00. «Днепр-1» – «Ворскла». Ужгород. Стадион «Авангард». Арбитр – Ярослав Козик (Мукачево). Арбитр VAR – Евгений Арановский (Хмельницкий).
15:00. «Верес» – «Александрия». Ровно. Стадион «Авангард». Арбитр – Ярослав Блавацкий (Львов).
17:00. «Заря» – «Шахтер». Киев. Стадион «Динамо» им. В.В. Лобановского. Арбитр – Александр Шандор (Львов). Арбитр VAR – Николай Балакин (Киевская обл.).
25.05.2023
13:00. «Минай» – «Рух». Минай. Стадион «Минай-Арена». Арбитр – Владимир Новохатний (Черкассы).
14:00. «Ингулец» – «Металлист 1925». Петрово. Стадион «Ингулец». Арбитр – Виталий Романов (Днепр).
14:00. «Львов» – «Черноморец». Львов. Стадион «СКИФ». Арбитр – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).
15:00. «Кривбасс» – «Металлист». Кривой Рог. СК «Горняк». Арбитр – Александр Дердо (Черноморск).
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