Виталий ВЕРНИДУБ: «Хочу, чтобы еврокубки приехали в Кривой Рог»
Защитник криворожского «Кривбасса» восстанавливается после травмы
Защитник криворожского «Кривбасса» Виталий Вернидуб, восстанавливающийся после травмы, стал гостем нового клубного видеопроекта 10 футбольных вопросов.
– Лучший игрок всех времен?
– Криштиану Роналду.
– Самый крутой неукраинский клуб?
– «Реал» Мадрид.
– Тренер номер один в мире?
– Для меня – это мой отец Юрий Вернидуб. Если из зарубежных, то это Карло Анчелотти.
– Топовый стадион, на котором приходилось играть?
– «Сигнал Идуна Парк» (домашний стадион дортмундской «Боруссии». Виталий играл там в 2015 году в Лиге Европы, выступая за азербайджанскую «Габалу» – 0:4).
– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?
– Против Дмитрия Хомченовского, когда он играл за польскую «Ягеллонию». Спросите у него, как он сыграл (улыбается) (по сумме двух матчей «Габала» Вернидуба обыграла в квалификации Лиги Европы «Ягеллонию» Хомченовского – 2:0 и 1:1).
– Любимая книга или фильм о футболе?
– Книга «Тактическая периодизация Моуриньо».
– Лучшее восстановление после матча?
– Отвечу, как ответил бы, наверное, Хомченовский – пиво (улыбается).
– Топовый клуб Независимой Украины?
– «Заря» Луганск.
– Твоя футбольная мечта?
– Чтобы еврокубки приехали в Кривой Рог.
– Лучший тренер Украины после Лобановского?
– Для меня – это мой отец. Если из других, то Виктор Скрипник.
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