Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий ВЕРНИДУБ: «Хочу, чтобы еврокубки приехали в Кривой Рог»
Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 03:41 | Обновлено 24 мая 2023, 04:34
57
0

Виталий ВЕРНИДУБ: «Хочу, чтобы еврокубки приехали в Кривой Рог»

Защитник криворожского «Кривбасса» восстанавливается после травмы

24 мая 2023, 03:41 | Обновлено 24 мая 2023, 04:34
57
0
Виталий ВЕРНИДУБ: «Хочу, чтобы еврокубки приехали в Кривой Рог»
ФК Кривбасс. Виталий Вернидуб

Защитник криворожского «Кривбасса» Виталий Вернидуб, восстанавливающийся после травмы, стал гостем нового клубного видеопроекта 10 футбольных вопросов.

– Лучший игрок всех времен?

– Криштиану Роналду.

– Самый крутой неукраинский клуб?

– «Реал» Мадрид.

– Тренер номер один в мире?

– Для меня – это мой отец Юрий Вернидуб. Если из зарубежных, то это Карло Анчелотти.

– Топовый стадион, на котором приходилось играть?

– «Сигнал Идуна Парк» (домашний стадион дортмундской «Боруссии». Виталий играл там в 2015 году в Лиге Европы, выступая за азербайджанскую «Габалу» – 0:4).

– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

– Против Дмитрия Хомченовского, когда он играл за польскую «Ягеллонию». Спросите у него, как он сыграл (улыбается) (по сумме двух матчей «Габала» Вернидуба обыграла в квалификации Лиги Европы «Ягеллонию» Хомченовского – 2:0 и 1:1).

– Любимая книга или фильм о футболе?

– Книга «Тактическая периодизация Моуриньо».

– Лучшее восстановление после матча?

– Отвечу, как ответил бы, наверное, Хомченовский – пиво (улыбается).

– Топовый клуб Независимой Украины?

– «Заря» Луганск.

– Твоя футбольная мечта?

– Чтобы еврокубки приехали в Кривой Рог.

– Лучший тренер Украины после Лобановского?

– Для меня – это мой отец. Если из других, то Виктор Скрипник.

По теме:
ДУЛУБ: «После матча с Кривбассом дали 24 часа, чтобы освободить гостиницу»
Хавбек Кривбасса: «Создали больше моментов, но не удалось забить»
Виктор СКРИПНИК: «Мы наиграли на один забитый мяч»
Кривбасс Кривой Рог Виталий Вернидуб
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аль-Наср – Аль-Шабаб – 3:2. Камбэк и шедевр от Роналду. Видео голов и обзор
Футбол | 24 мая 2023, 01:35 0
Аль-Наср – Аль-Шабаб – 3:2. Камбэк и шедевр от Роналду. Видео голов и обзор
Аль-Наср – Аль-Шабаб – 3:2. Камбэк и шедевр от Роналду. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии

5 вариантов для Ломаченко
Бокс | 23 мая 2023, 17:37 26
5 вариантов для Ломаченко
5 вариантов для Ломаченко

Реванш с Хейни, бой против Джервонты, большое шоу в другом весе

ВИДЕО. Борнмут смакует действия Забарного в матче АПЛ против Ман Юнайтед
Футбол | 23.05.2023, 11:20
ВИДЕО. Борнмут смакует действия Забарного в матче АПЛ против Ман Юнайтед
ВИДЕО. Борнмут смакует действия Забарного в матче АПЛ против Ман Юнайтед
Без Мудрика. Кварцяный назвал топ-5 украинских футболистов современности
Футбол | 23.05.2023, 09:14
Без Мудрика. Кварцяный назвал топ-5 украинских футболистов современности
Без Мудрика. Кварцяный назвал топ-5 украинских футболистов современности
Setanta дает 6 млн евро за сезон 2023/24, клубы отказались. Хотят УПЛ ТВ
Футбол | 23.05.2023, 19:45
Setanta дает 6 млн евро за сезон 2023/24, клубы отказались. Хотят УПЛ ТВ
Setanta дает 6 млн евро за сезон 2023/24, клубы отказались. Хотят УПЛ ТВ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С Ювентуса снято 10 очков в Серии A. Новый суд решил по-своему
С Ювентуса снято 10 очков в Серии A. Новый суд решил по-своему
22.05.2023, 21:45 14
Футбол
Оскар Де Ла Хойя назвал свой счет в бою Ломаченко – Хейни
Оскар Де Ла Хойя назвал свой счет в бою Ломаченко – Хейни
22.05.2023, 09:40 16
Бокс
Бывший чемпион мира: «Никто не думает, что Хейни выиграл бой у Ломаченко»
Бывший чемпион мира: «Никто не думает, что Хейни выиграл бой у Ломаченко»
22.05.2023, 07:50 8
Бокс
ВИДЕО. Зинченко и Влада Седан ждут второго ребенка
ВИДЕО. Зинченко и Влада Седан ждут второго ребенка
22.05.2023, 18:52 11
Футбол
Стала известна оценка Мудрика за матч с Манчестер Сити
Стала известна оценка Мудрика за матч с Манчестер Сити
22.05.2023, 05:25 6
Футбол
Наполи определился с заменой Спаллетти
Наполи определился с заменой Спаллетти
22.05.2023, 18:43 8
Футбол
ЧМ по хоккею. Швеция обыграла Данию, Канада снова проиграла
ЧМ по хоккею. Швеция обыграла Данию, Канада снова проиграла
22.05.2023, 18:53 1
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
23.05.2023, 12:00 4
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности