Виталий ВЕРНИДУБ: «Хочу, чтобы еврокубки приехали в Кривой Рог»

Защитник криворожского «Кривбасса» Виталий Вернидуб, восстанавливающийся после травмы, стал гостем нового клубного видеопроекта 10 футбольных вопросов.

– Лучший игрок всех времен?

– Криштиану Роналду.

– Самый крутой неукраинский клуб?

– «Реал» Мадрид.

– Тренер номер один в мире?

– Для меня – это мой отец Юрий Вернидуб. Если из зарубежных, то это Карло Анчелотти.

– Топовый стадион, на котором приходилось играть?

– «Сигнал Идуна Парк» (домашний стадион дортмундской «Боруссии». Виталий играл там в 2015 году в Лиге Европы, выступая за азербайджанскую «Габалу» – 0:4).

– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

– Против Дмитрия Хомченовского, когда он играл за польскую «Ягеллонию». Спросите у него, как он сыграл (улыбается) (по сумме двух матчей «Габала» Вернидуба обыграла в квалификации Лиги Европы «Ягеллонию» Хомченовского – 2:0 и 1:1).

– Любимая книга или фильм о футболе?

– Книга «Тактическая периодизация Моуриньо».

– Лучшее восстановление после матча?

– Отвечу, как ответил бы, наверное, Хомченовский – пиво (улыбается).

– Топовый клуб Независимой Украины?

– «Заря» Луганск.

– Твоя футбольная мечта?

– Чтобы еврокубки приехали в Кривой Рог.

– Лучший тренер Украины после Лобановского?

– Для меня – это мой отец. Если из других, то Виктор Скрипник.