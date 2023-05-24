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  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 мая
Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 02:52 |
6
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 мая

Важные события во всех видах спорта

24 мая 2023, 02:52 |
6
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 мая
ФК Днепр-1. Александр Кучер

В среду, 24 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Днепр-1 – Ворскла

Favbet 1.37 – 5.10 – 8.10

13:00 Колос – Динамо Киев

Favbet 6.20 – 3.90 – 1.58

17:00 Заря – Шахтер

Favbet 3.52 – 3.90 – 1.96

ТЕННИС

14:00 Алексей Крутых – Факунда Диас Акоста

Favbet 3.34 – 1.31

14:00 Сачия Викери – Даяна Ястремская

Favbet 3.17 – 1.34

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Источник Sport.ua
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