Украина. Премьер лига24 мая 2023, 02:52 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 мая
Важные события во всех видах спорта
24 мая 2023, 02:52 |
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В среду, 24 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:00 Днепр-1 – Ворскла
13:00 Колос – Динамо Киев
17:00 Заря – Шахтер
ТЕННИС
14:00 Алексей Крутых – Факунда Диас Акоста
14:00 Сачия Викери – Даяна Ястремская
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