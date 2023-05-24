СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 мая

В среду, 24 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Днепр-1 – Ворскла

1.37 – 5.10 – 8.10

13:00 Колос – Динамо Киев

6.20 – 3.90 – 1.58

17:00 Заря – Шахтер

3.52 – 3.90 – 1.96

ТЕННИС

14:00 Алексей Крутых – Факунда Диас Акоста

3.34 – 1.31

14:00 Сачия Викери – Даяна Ястремская

3.17 – 1.34