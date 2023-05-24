Расписание игр с участием украинских теннисистов на Ролан Гаррос на 24 мая

24 мая стартуют матчи 2-го раунда отбора к основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде.

В среду на корты Парижа выйдут два представителя Украины.

Расписание матчей с участием украинских теннисистов

Ролан Гаррос 2023. Второй раунд квалификации

Корт №5. 3-й запуск (14:00*)

Сачия Викери (№169 WTA) – Даяна Ястремская (№144 WTA)

Корт №15. 3-й запуск (14:00*)

Алексей Крутых (№185 АТР) – Факунда Диас Акоста (№ 137 АТР)

*ориентировочное время начала по Киеву

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