Кунде готов покинуть Барселону летом

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде готов покинуть клуб всего спустя год после перехода из «Севильи». Об этом сообщает журналист Relevo Тони Хуанмарти.

24-летнему французу не нравится его игровая позиция. Хави сипользует его на правом фланге защиты, а не в центре, где играют Рональд Араухо и Мадс Кристенсен.

В нынешнем сезоне на счету Кунде 1 гол и 6 ассистов в 38 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Летом прошлого года «Барселона» отдала за Кунде 50 миллионов евро.