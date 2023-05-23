Испания23 мая 2023, 21:04 |
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Кунде готов покинуть Барселону летом
Защитнику не нравится его игровая позиция
23 мая 2023, 21:04 |
834
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Защитник «Барселоны» Жюль Кунде готов покинуть клуб всего спустя год после перехода из «Севильи». Об этом сообщает журналист Relevo Тони Хуанмарти.
24-летнему французу не нравится его игровая позиция. Хави сипользует его на правом фланге защиты, а не в центре, где играют Рональд Араухо и Мадс Кристенсен.
В нынешнем сезоне на счету Кунде 1 гол и 6 ассистов в 38 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Летом прошлого года «Барселона» отдала за Кунде 50 миллионов евро.
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