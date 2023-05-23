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  4. Есть Ризнык. Шахтер не обеспокоен ситуацией с контрактом Трубина
Украина. Премьер лига
23 мая 2023, 18:54 |
556
1

Есть Ризнык. Шахтер не обеспокоен ситуацией с контрактом Трубина

Клуб может продать вратаря уже летом

23 мая 2023, 18:54 |
556
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Есть Ризнык. Шахтер не обеспокоен ситуацией с контрактом Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

По информации журналиста Виктора Вацко, «Шахтер» продолжает убеждать вратаря Анатолия Трубина подписать новый контракт, однако игрок отказывается.

Контракт Трубина завершается летом 2024 года. Если стороны не договорятся, то клуб может быть вынужден продать Трубина уже летом.

При этом Вацко утверждает, что «Шахтер» не очень обеспокоен этой ситуацией из-за наличия Дмитрия Ризныка.

«Трубин не настроен продлевать контракт. Но «Шахтер» уже нашел ему качественную замену. Жаль, что Дмитрий Ризнык травму получил. Из того, что я знаю, то по тренировочному процессу в «Шахтере» очень и очень довольны Ризныком», — сказал Вацко.

Зимой Ризнык подписал 5-летний контракт, но вскоре после этого получил травму.

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Виктор Вацко Шахтер Донецк Дмитрий Ризнык Анатолий Трубин
Источник Вацко Live
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Alex196
Могут не волноваться .Трубин это не топ .такого всегда найдется кем заменить 
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