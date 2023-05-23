Есть Ризнык. Шахтер не обеспокоен ситуацией с контрактом Трубина

По информации журналиста Виктора Вацко, «Шахтер» продолжает убеждать вратаря Анатолия Трубина подписать новый контракт, однако игрок отказывается.

Контракт Трубина завершается летом 2024 года. Если стороны не договорятся, то клуб может быть вынужден продать Трубина уже летом.

При этом Вацко утверждает, что «Шахтер» не очень обеспокоен этой ситуацией из-за наличия Дмитрия Ризныка.

«Трубин не настроен продлевать контракт. Но «Шахтер» уже нашел ему качественную замену. Жаль, что Дмитрий Ризнык травму получил. Из того, что я знаю, то по тренировочному процессу в «Шахтере» очень и очень довольны Ризныком», — сказал Вацко.

Зимой Ризнык подписал 5-летний контракт, но вскоре после этого получил травму.