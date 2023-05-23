В Испании нашли мертвым легионера клуба третьего дивизиона

Бывший футболист сборной Экваториальной Гвинеи Давид Гарсия Митого погиб при загадочных обстоятельствах. Тело игрока нашли через несколько дней после его исчезновения в реке в провинции Оренсе.

Митого, которые играл в Испании за клуб «Атлетико Арнойя» из третьего национального дивизиона, пропал 11 мая. Дверь дома, где он жил, была оставлена открытой, а телефон Давида Гарсия был найден возле моста через реку. Поиски Митого продолжались 12 дней.

Давид Гарсия Митого родом из Экваториальной Гвинеи. На его счету 5 матчей за национальную сборную своей страны. В последние годы он играл в Испании за клубы из низших лиг.