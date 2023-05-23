В Испании нашли мертвым легионера клуба третьего дивизиона
Трагически ушел из жизни Давид Гарсия Митого
Бывший футболист сборной Экваториальной Гвинеи Давид Гарсия Митого погиб при загадочных обстоятельствах. Тело игрока нашли через несколько дней после его исчезновения в реке в провинции Оренсе.
Митого, которые играл в Испании за клуб «Атлетико Арнойя» из третьего национального дивизиона, пропал 11 мая. Дверь дома, где он жил, была оставлена открытой, а телефон Давида Гарсия был найден возле моста через реку. Поиски Митого продолжались 12 дней.
Давид Гарсия Митого родом из Экваториальной Гвинеи. На его счету 5 матчей за национальную сборную своей страны. В последние годы он играл в Испании за клубы из низших лиг.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Испании арестованы радикальные болельщики
Матчи покажут каналы Суспільного