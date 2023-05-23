Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Испании нашли мертвым легионера клуба третьего дивизиона
Испания
23 мая 2023, 18:40 | Обновлено 23 мая 2023, 18:54
323
0

В Испании нашли мертвым легионера клуба третьего дивизиона

Трагически ушел из жизни Давид Гарсия Митого

23 мая 2023, 18:40 | Обновлено 23 мая 2023, 18:54
323
0
В Испании нашли мертвым легионера клуба третьего дивизиона
Instagram. Давид Гарсия Митого

Бывший футболист сборной Экваториальной Гвинеи Давид Гарсия Митого погиб при загадочных обстоятельствах. Тело игрока нашли через несколько дней после его исчезновения в реке в провинции Оренсе.

Митого, которые играл в Испании за клуб «Атлетико Арнойя» из третьего национального дивизиона, пропал 11 мая. Дверь дома, где он жил, была оставлена открытой, а телефон Давида Гарсия был найден возле моста через реку. Поиски Митого продолжались 12 дней.

Давид Гарсия Митого родом из Экваториальной Гвинеи. На его счету 5 матчей за национальную сборную своей страны. В последние годы он играл в Испании за клубы из низших лиг.

По теме:
Трагедия в Сальвадоре. После давки на стадионе сотни раненых, есть погибшие
Трагическая случайность. Олимпийская чемпионка Ковальчик стала вдовой
В Бразилии трагически погиб бывший боец UFC
трагедия Давид Гарсия Митого
Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дело Винисиуса. Семеро арестованы за расизм, клуб уверен – игрок остается
Футбол | 23 мая 2023, 16:12 13
Дело Винисиуса. Семеро арестованы за расизм, клуб уверен – игрок остается
Дело Винисиуса. Семеро арестованы за расизм, клуб уверен – игрок остается

В Испании арестованы радикальные болельщики

Определился транслятор матчей Евро-2023 U-21 и летних игр сборной Украины
Футбол | 23 мая 2023, 18:11 1
Определился транслятор матчей Евро-2023 U-21 и летних игр сборной Украины
Определился транслятор матчей Евро-2023 U-21 и летних игр сборной Украины

Матчи покажут каналы Суспільного

Забытый в камере хранения чемодан без ручки: что происходит с Металлистом
Футбол | 23.05.2023, 10:30
Забытый в камере хранения чемодан без ручки: что происходит с Металлистом
Забытый в камере хранения чемодан без ручки: что происходит с Металлистом
ВИДЕО. Борнмут смакует действия Забарного в матче АПЛ против Ман Юнайтед
Футбол | 23.05.2023, 11:20
ВИДЕО. Борнмут смакует действия Забарного в матче АПЛ против Ман Юнайтед
ВИДЕО. Борнмут смакует действия Забарного в матче АПЛ против Ман Юнайтед
УПЛ получила полноправного руководителя
Футбол | 23.05.2023, 14:36
УПЛ получила полноправного руководителя
УПЛ получила полноправного руководителя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С Ювентуса снято 10 очков в Серии A. Новый суд решил по-своему
С Ювентуса снято 10 очков в Серии A. Новый суд решил по-своему
22.05.2023, 21:45 14
Футбол
Стала известна оценка Мудрика за матч с Манчестер Сити
Стала известна оценка Мудрика за матч с Манчестер Сити
22.05.2023, 05:25 6
Футбол
ВИДЕО. Боб АРУМ – Ломаченко: «Извини, ты легко выиграл этот бой»
ВИДЕО. Боб АРУМ – Ломаченко: «Извини, ты легко выиграл этот бой»
21.05.2023, 18:56 3
Бокс
Динамо предложило Барселоне подать заявку на участие в чемпионате россии
Динамо предложило Барселоне подать заявку на участие в чемпионате россии
21.05.2023, 17:46 4
Футбол
Джефф МЕЙВЕЗЕР: «Все думали, что с Ломаченко покончено»
Джефф МЕЙВЕЗЕР: «Все думали, что с Ломаченко покончено»
21.05.2023, 17:20 9
Бокс
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
22.05.2023, 00:05 4
Хоккей
АНЧЕЛОТТИ: Весь стадион называл Вини обезьяной. Матч нужно было остановить
АНЧЕЛОТТИ: Весь стадион называл Вини обезьяной. Матч нужно было остановить
22.05.2023, 00:40 7
Футбол
Бывший чемпион мира: «Никто не думает, что Хейни выиграл бой у Ломаченко»
Бывший чемпион мира: «Никто не думает, что Хейни выиграл бой у Ломаченко»
22.05.2023, 07:50 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности