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  4. Погба поддержал Винисиуса: «Расизм – это психологическое заболевание»
Италия
23 мая 2023, 18:29 |
299
4

Погба поддержал Винисиуса: «Расизм – это психологическое заболевание»

Погба уверен, что в деле борьбы с расизмом подвижет нет

23 мая 2023, 18:29 |
299
4
Погба поддержал Винисиуса: «Расизм – это психологическое заболевание»
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек «Ювентуса» Поль Погба поддержал форварда «Реала» Винисиуса Жуниора, который в недавнем матче Ла Лиги снова стал объектом расистского поведения со стороны болельщиков.

«Такое случилось не в первый раз. И это будет не последний раз. У нас в прошлом было много примеров, но я думаю, что все согласятся: ничего не меняется. Бананы, звуки обезьян, кричалки против нас? Это психологическое заболевание, и никакие слоганы или реклама не изменят этих людей».

«Если у кого-то черное сердце, то его уже ничто не изменит. Если институции ничего не могут сделать, то нужно попробовать поменять что-то самим. Винисиус, бро, тебе полная поддержка», — написал Погба.

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Поль Погба Винисиус Жуниор Реал Мадрид Ювентус расизм
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Eye of Providence
Бідний. На всю Ла лігу один єдиний чорношкірий. Як йому важко. 
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+3
BekXan
Так згоден це хвороба всіх чорнокожих,бо їх с самого малку з покоління в покоління батьки повчають за те що вони типу чорні і це погано і що це образливо і що саме до них неповага і надмірність білих.І саме чорнокожі ярі расисти.Бо всім іншим на все це відверто начхати.Назви білого білим йому пофіг ,назви жовтого жовтим йому пофіг ,і тільки чорнокожі поїхали на цьому.Особливо це в багатох країнах Африки де білому просто небезпечно зайти за центр якось району бо ,або пограбують, або в'бють.Бо вони вважають що білі туристи повинні платити данину і взагалі білі їм винні.А самі при цьому живуть в клоаці і антисанітарії нічого не хочуть робити, а тільки чекають подачки від червоного христа, або гуманітарки від стран.І знову ж таки у всьому винні білі.
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+1
BUROSTAVOK
Хай би своєю грою показував результат...А якщо не можешь всігда можешь сказати що це расісти або іспанські сови)))
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0
serhiy
І хворіє нею Вінісіус.
Своєю провокативною поведінкою,вибриками на полі мені нагадує Срну. А таких "зірочок" не люблять.
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-2
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