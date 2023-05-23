Погба поддержал Винисиуса: «Расизм – это психологическое заболевание»
Погба уверен, что в деле борьбы с расизмом подвижет нет
Хавбек «Ювентуса» Поль Погба поддержал форварда «Реала» Винисиуса Жуниора, который в недавнем матче Ла Лиги снова стал объектом расистского поведения со стороны болельщиков.
«Такое случилось не в первый раз. И это будет не последний раз. У нас в прошлом было много примеров, но я думаю, что все согласятся: ничего не меняется. Бананы, звуки обезьян, кричалки против нас? Это психологическое заболевание, и никакие слоганы или реклама не изменят этих людей».
«Если у кого-то черное сердце, то его уже ничто не изменит. Если институции ничего не могут сделать, то нужно попробовать поменять что-то самим. Винисиус, бро, тебе полная поддержка», — написал Погба.
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