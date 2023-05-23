Определился транслятор матчей Евро-2023 U-21 и летних игр сборной Украины
Матчи покажут каналы Суспільного
Телекомпания Суспільне Спорт сообщила о том, что будет показывать матчи молодежного чемпионата Европы, на котором сыграет Украина U-21, а также покажет ближайшие матчи отбора Евро-2024 для национальной команды.
Отбор Евро-2024 Украина продолжит 16 и 19 июня встречами с Северной Македонией и Мальтой. Эти матчи покажут региональные каналы Суспільного.
А матчи молодежного Евро (старт 21 июня) покажут региональные каналы Суспільне и сайт Суспільне Спорт.
Пока нет информации, где можно будет посмотреть контрольный матч Германия - Украина 12 июня.
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