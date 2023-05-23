Определился транслятор матчей Евро-2023 U-21 и летних игр сборной Украины

Телекомпания Суспільне Спорт сообщила о том, что будет показывать матчи молодежного чемпионата Европы, на котором сыграет Украина U-21, а также покажет ближайшие матчи отбора Евро-2024 для национальной команды.

Отбор Евро-2024 Украина продолжит 16 и 19 июня встречами с Северной Македонией и Мальтой. Эти матчи покажут региональные каналы Суспільного.

А матчи молодежного Евро (старт 21 июня) покажут региональные каналы Суспільне и сайт Суспільне Спорт.

Пока нет информации, где можно будет посмотреть контрольный матч Германия - Украина 12 июня.