Орлов стартовал с победы на турнире ITF в Турции

Украинский теннисист Владислав Орлов (№368 АТР) в первом круге турнира ITF M25 в турецком Бодруме выяснил отношения с представителем Грузии Александром Метревели (№585 АТР).

Встреча завершилась убедительно победой Орлова, который имеет пятый номер посева – 6:3, 6:0.

Во втором круге турнира украинцу предстоит встретиться с победителем поединка между Сарпом Агабигуном из Турции и Тимофеев Дерепаско.

ITF M25 Бодрум. Первый круг

Владислав Орлов (Украина, 5) – Александр Метревели (Грузия) – 6:3, 6:0