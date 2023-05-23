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  4. Орлов стартовал с победы на турнире ITF в Турции
ITF
23 мая 2023, 17:01 | Обновлено 23 мая 2023, 17:10
75
0

Орлов стартовал с победы на турнире ITF в Турции

Украинец переиграл соперника из Грузии

23 мая 2023, 17:01 | Обновлено 23 мая 2023, 17:10
75
0
Орлов стартовал с победы на турнире ITF в Турции
ФТУ. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов (№368 АТР) в первом круге турнира ITF M25 в турецком Бодруме выяснил отношения с представителем Грузии Александром Метревели (№585 АТР).

Встреча завершилась убедительно победой Орлова, который имеет пятый номер посева – 6:3, 6:0.

Во втором круге турнира украинцу предстоит встретиться с победителем поединка между Сарпом Агабигуном из Турции и Тимофеев Дерепаско.

ITF M25 Бодрум. Первый круг

Владислав Орлов (Украина, 5) – Александр Метревели (Грузия) – 6:3, 6:0

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Источник Sport.ua
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