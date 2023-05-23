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  4. Гвардиола расхвалил Де Дзерби: Один из самых влиятельных тренеров за 20 лет
Англия
23 мая 2023, 17:10 | Обновлено 23 мая 2023, 18:08
749
0

Гвардиола расхвалил Де Дзерби: Один из самых влиятельных тренеров за 20 лет

Гвардиола не ожидал такой игры «Брайтона»

23 мая 2023, 17:10 | Обновлено 23 мая 2023, 18:08
749
0
Гвардиола расхвалил Де Дзерби: Один из самых влиятельных тренеров за 20 лет
Getty Images/Global Images Ukraine

Перед матчем чемпионата Англии против «Брайтона» наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассыпался в комплиментах тренеру Роберто Де Дзерби.

Испанец считает стиль соперника уникальным.

«Я поздравляю «Брайтон» с невероятным сезоном. И хочу, чтобы вы меня услышали, потому что я убежден: Роберто Де Дзерби – один из самых влиятельных тренеров за последние 20 лет. Никто не играет так, как его «Брайтон». Это уникально».

«Его команда создает по 20-25 голевых шансов в среднем за матч, это на порядок лучше, чем у любого конкурента. Его команда монополизирует и контролирует мяч таким способом, которого я давно не видел», — заявил Гвардиола.

Команда Де Дзерби завершит сезон на 6-й позиции.

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Брайтон Пеп Гвардиола Роберто Де Дзерби Манчестер Сити
Источник BBC
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