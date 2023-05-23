Гвардиола расхвалил Де Дзерби: Один из самых влиятельных тренеров за 20 лет

Перед матчем чемпионата Англии против «Брайтона» наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассыпался в комплиментах тренеру Роберто Де Дзерби.

Испанец считает стиль соперника уникальным.

«Я поздравляю «Брайтон» с невероятным сезоном. И хочу, чтобы вы меня услышали, потому что я убежден: Роберто Де Дзерби – один из самых влиятельных тренеров за последние 20 лет. Никто не играет так, как его «Брайтон». Это уникально».

«Его команда создает по 20-25 голевых шансов в среднем за матч, это на порядок лучше, чем у любого конкурента. Его команда монополизирует и контролирует мяч таким способом, которого я давно не видел», — заявил Гвардиола.

Команда Де Дзерби завершит сезон на 6-й позиции.