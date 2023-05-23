Гвардиола расхвалил Де Дзерби: Один из самых влиятельных тренеров за 20 лет
Гвардиола не ожидал такой игры «Брайтона»
Перед матчем чемпионата Англии против «Брайтона» наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассыпался в комплиментах тренеру Роберто Де Дзерби.
Испанец считает стиль соперника уникальным.
«Я поздравляю «Брайтон» с невероятным сезоном. И хочу, чтобы вы меня услышали, потому что я убежден: Роберто Де Дзерби – один из самых влиятельных тренеров за последние 20 лет. Никто не играет так, как его «Брайтон». Это уникально».
«Его команда создает по 20-25 голевых шансов в среднем за матч, это на порядок лучше, чем у любого конкурента. Его команда монополизирует и контролирует мяч таким способом, которого я давно не видел», — заявил Гвардиола.
Команда Де Дзерби завершит сезон на 6-й позиции.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команду возглавит Джан Пьеро Гасперини
Бывший чемпион в трех дивизионах – о поражении в поединке против Девина Хейни