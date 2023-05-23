УПЛ утвердила расписание матчей 30-го тура

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 30 тура УПЛ сезона-2022/23

30 тур

4 июня (воскресенье)

«Верес» – «Ингулец» – 15:00

«Ворскла» – «Шахтер» – 15:00

«Днепр-1» – «Кривбасс» – 15:00

«Колос» – «Львов» – 15:00

«Металлист 1925» – «Динамо» – 15:00

«Металлист» – «Черноморец» – 15:00

«Минай» – «Заря» – 15:00

«Рух» – «Александрия» – 15:00

По Регламенту, все матчи 30 тура должны начинаться в один день и одно время.

Но в случае, если отдельные матчи (или матч) не могут непосредственно повлиять на результаты и турнирное положение других команд, Дирекция может принять решение о проведении матча в другой день и время относительно других матчей 30 тура.