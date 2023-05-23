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Украина. Премьер лига
23 мая 2023, 16:10 |
243
0

УПЛ утвердила расписание матчей 30-го тура

Все матчи заключительного тура должны начинаться в один день и одно время

23 мая 2023, 16:10 |
243
0
УПЛ утвердила расписание матчей 30-го тура
УПЛ

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 30 тура УПЛ сезона-2022/23

30 тур

4 июня (воскресенье)

«Верес» – «Ингулец» – 15:00
«Ворскла» – «Шахтер» – 15:00
«Днепр-1» – «Кривбасс» – 15:00
«Колос» – «Львов» – 15:00
«Металлист 1925» – «Динамо» – 15:00
«Металлист» – «Черноморец» – 15:00
«Минай» – «Заря» – 15:00
«Рух» – «Александрия» – 15:00

По Регламенту, все матчи 30 тура должны начинаться в один день и одно время.

Но в случае, если отдельные матчи (или матч) не могут непосредственно повлиять на результаты и турнирное положение других команд, Дирекция может принять решение о проведении матча в другой день и время относительно других матчей 30 тура.

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чемпионат Украины по футболу даты и время матчей Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ
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