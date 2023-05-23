Дело Винисиуса. Семеро арестованы за расизм, клуб уверен – игрок остается

По информации испанских СМИ, местная полиция арестовала семь человек за расизм по итогам скандального матча местной команды против «Реала».

Игра стала скандальной из-за расистских выкриков в адрес форварда мадридской команды Винисиуса Жуниора. Это не первый случай расизма в адрес бразильца в нынешнем сезоне.

Винисиус много раз повторял, что Ла Лига превратилась в расистский чемпионат. Появились слухи о возможном желании игрока покинуть Испанию и перейти в другой чемпионат, но тренер Карло Анчелотти уверен, что этого не будет.

«Винисиус не уйдет. Он любит футбол и любит «Реал». Он расстроен, но хочет продолжать карьеру здесь», – уверен Анчелотти.