Дело Винисиуса. Семеро арестованы за расизм, клуб уверен – игрок остается
В Испании арестованы радикальные болельщики
По информации испанских СМИ, местная полиция арестовала семь человек за расизм по итогам скандального матча местной команды против «Реала».
Игра стала скандальной из-за расистских выкриков в адрес форварда мадридской команды Винисиуса Жуниора. Это не первый случай расизма в адрес бразильца в нынешнем сезоне.
Винисиус много раз повторял, что Ла Лига превратилась в расистский чемпионат. Появились слухи о возможном желании игрока покинуть Испанию и перейти в другой чемпионат, но тренер Карло Анчелотти уверен, что этого не будет.
«Винисиус не уйдет. Он любит футбол и любит «Реал». Он расстроен, но хочет продолжать карьеру здесь», – уверен Анчелотти.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 22 мая на Sport.ua
Кленовые не в форме
Хорошая тройка експрессов вчера залетела)))Видео уже на канале Бюро Ставок)