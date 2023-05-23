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  4. Дело Винисиуса. Семеро арестованы за расизм, клуб уверен – игрок остается
Испания
23 мая 2023, 16:12 |
601
3

Дело Винисиуса. Семеро арестованы за расизм, клуб уверен – игрок остается

В Испании арестованы радикальные болельщики

23 мая 2023, 16:12 |
601
3
Дело Винисиуса. Семеро арестованы за расизм, клуб уверен – игрок остается
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации испанских СМИ, местная полиция арестовала семь человек за расизм по итогам скандального матча местной команды против «Реала».

Игра стала скандальной из-за расистских выкриков в адрес форварда мадридской команды Винисиуса Жуниора. Это не первый случай расизма в адрес бразильца в нынешнем сезоне.

Винисиус много раз повторял, что Ла Лига превратилась в расистский чемпионат. Появились слухи о возможном желании игрока покинуть Испанию и перейти в другой чемпионат, но тренер Карло Анчелотти уверен, что этого не будет.

«Винисиус не уйдет. Он любит футбол и любит «Реал». Он расстроен, но хочет продолжать карьеру здесь», – уверен Анчелотти.

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Реал Мадрид Винисиус Жуниор расизм чемпионат Испании по футболу
Источник Sky Sports
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Mykhailo Stepanov
почему Рюдигера не оскорбляют?
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+2
BUROSTAVOK
А у нас бы никого не арестовували б...Показали пояснения болейщиков,что это звуки сов которые ночью оукают,и все)))А тут еще и судью ВАР отстранили...Хотя проблема расизма в мире приувеличиная...Не важно какая кожа у игрока,есть только его желания и его самоотдача,и все!
Хорошая тройка експрессов вчера залетела)))Видео уже на канале Бюро Ставок)
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+1
Выталкиватель парашутистов
Если тебя регулярно оскорбляют во время игры - задумайся над этим, задай себе вопрос - почему? Что я делаю не так? Может своим поведением провоцирую болельщиков чужой команды? Может имею неосторожность высказаться не в рамках приличия? Что-то ведь должно быть причиной такого отношения ко мне? А может просто надо сваливать с Испании к себе на родину, там будешь в печете и уважении у местного населения, может даже в президенты страны выдвинут? Подумай...
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0
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