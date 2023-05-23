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Пляжный футбол
23 мая 2023, 15:54 |
78
0

Женская сборная Украины по пляжному футболу проведет четыре спарринга

Команда Юрия Клименко дважды сыграет с командой Польши и дважды с Португалией

23 мая 2023, 15:54 |
78
0
Женская сборная Украины по пляжному футболу проведет четыре спарринга
УАФ

В рамках подготовки к III Европейским играм женская сборная Украины по пляжному футболу в июне проведет товарищеские матчи с командами Польши и Португалии.

В групповом раунде Европейских игр в Польше женская сборная Украины по пляжному футболу выступит в группе В вместе с Испанией и Италией. В другой тройке будут играть Польша, Португалия и Чехия. Для подготовки к престижному турниру подопечные Юрия Клименко проведут два учебно-тренировочных сбора.

Первый из них будет проходить с 30 мая по 4 июня в Гданьске. Во время него украинки 3-го и 4 июня сыграют два товарищеских поединка с командой Польши.

5 июня сине-желтые по приглашению Португальской футбольной федерации отправятся в городок Назаре, где проведут еще один сбор. В его рамках наша сборная дважды сыграет с командой Португалии. Матчи запланированы на 6 и 7 июня.

После этого 10 июня женская сборная Украины вылетит домой, но несколько ее игроков останутся в Назаре, где сыграют за свои клубы в Кубке чемпионов Европы.

Напомним, что и мужской, и женский турниры по пляжному футболу на Европейских играх 2023 года будут проходить в период с 27 июня по 1 июля в польском Тарнове.

По регламенту соревнований женские сборные на групповом этапе сыграют в однокруговом турнире, по итогам которого по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы. Неудачники же поборются за 5-6 места.

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Источник Sport.ua
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