Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «У Брайтона была цель выйти в Лигу чемпионов»

Наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби рад, что команда добилась исторического достижения и сыграет в Лиге Европы, однако внутри коллектива задача была более амбициозной.

«Был момент, когда нашей целью был выход в Лигу чемпионов. Я говорил с игроками об этом, внутри раздевалки целью была Лига чемпионов. Мы показывали фантастический футбол, однако начали терять слишком много очков. Слишком много, и мечта о ЛЧ стала невозможной».

«Я считаю, что всегда должна стоять большая цель. Это важно для коллектива, для его уверенности в себе», — сказал Де Дзерби.

Команда финиширует на 6-й позиции АПЛ.