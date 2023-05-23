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  4. Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «У Брайтона была цель выйти в Лигу чемпионов»
Англия
23 мая 2023, 15:28 |
1480
1

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «У Брайтона была цель выйти в Лигу чемпионов»

Решить задачу не удалось

23 мая 2023, 15:28 |
1480
1
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «У Брайтона была цель выйти в Лигу чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби рад, что команда добилась исторического достижения и сыграет в Лиге Европы, однако внутри коллектива задача была более амбициозной.

«Был момент, когда нашей целью был выход в Лигу чемпионов. Я говорил с игроками об этом, внутри раздевалки целью была Лига чемпионов. Мы показывали фантастический футбол, однако начали терять слишком много очков. Слишком много, и мечта о ЛЧ стала невозможной».

«Я считаю, что всегда должна стоять большая цель. Это важно для коллектива, для его уверенности в себе», — сказал Де Дзерби.

Команда финиширует на 6-й позиции АПЛ.

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Брайтон Роберто Де Дзерби чемпионат Англии по футболу
Источник The Athletic
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