Азербайджанский клуб не договорился с Шахтером по трансферу Кащука
Арендное соглашение украинского футболиста с «Сабахом» истекает в конце текущего сезона
Главный тренер азербайджанского «Сабах» Мурад Масаев заявил, что клуб не договорился с донецким «Шахтером» по Алексею Кащуку.
22-летний украинский вингер «горняков» выступает за «Сабах» на правах аренды. Соглашение действительно до конца текущего сезона. Контракт Кащука с «Шахтером» рассчитан до лета 2024 года.
«Сабах» хочет сохранить украинца у себя в команде. Донецкий клуб просит за Алексея минимум 1,5 млн евро, тогда как бакинцы готовы выложить не более миллиона.
В текущем сезоне на счету Кащука 16 голов и 9 ассистов в 29 матчах чемпионата Азербайджана.
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