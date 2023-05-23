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  4. Азербайджанский клуб не договорился с Шахтером по трансферу Кащука
Украина. Премьер лига
23 мая 2023, 12:59 |
289
0

Азербайджанский клуб не договорился с Шахтером по трансферу Кащука

Арендное соглашение украинского футболиста с «Сабахом» истекает в конце текущего сезона

23 мая 2023, 12:59 |
289
0
Азербайджанский клуб не договорился с Шахтером по трансферу Кащука
ФК Сабах. Алексей Кащук

Главный тренер азербайджанского «Сабах» Мурад Масаев заявил, что клуб не договорился с донецким «Шахтером» по Алексею Кащуку.

22-летний украинский вингер «горняков» выступает за «Сабах» на правах аренды. Соглашение действительно до конца текущего сезона. Контракт Кащука с «Шахтером» рассчитан до лета 2024 года.

«Сабах» хочет сохранить украинца у себя в команде. Донецкий клуб просит за Алексея минимум 1,5 млн евро, тогда как бакинцы готовы выложить не более миллиона.

В текущем сезоне на счету Кащука 16 голов и 9 ассистов в 29 матчах чемпионата Азербайджана.

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Источник Azerisport.com
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