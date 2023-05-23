Азербайджанский клуб не договорился с Шахтером по трансферу Кащука

Главный тренер азербайджанского «Сабах» Мурад Масаев заявил, что клуб не договорился с донецким «Шахтером» по Алексею Кащуку.

22-летний украинский вингер «горняков» выступает за «Сабах» на правах аренды. Соглашение действительно до конца текущего сезона. Контракт Кащука с «Шахтером» рассчитан до лета 2024 года.

«Сабах» хочет сохранить украинца у себя в команде. Донецкий клуб просит за Алексея минимум 1,5 млн евро, тогда как бакинцы готовы выложить не более миллиона.

В текущем сезоне на счету Кащука 16 голов и 9 ассистов в 29 матчах чемпионата Азербайджана.