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  4. Соболева выиграла 3 матча на 25-тысячнике в Австрии с общим счетом 36:1
ITF
23 мая 2023, 12:43 |
324
1

Соболева выиграла 3 матча на 25-тысячнике в Австрии с общим счетом 36:1

Украинка успешно прошла квалификацию и уже вышла в 1/8 финала турнира в Филлах

23 мая 2023, 12:43 |
324
1
Соболева выиграла 3 матча на 25-тысячнике в Австрии с общим счетом 36:1
ITF. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 539) успешно стартовала на грунтовом турнире серии ITF W25 в Филлах (Австрия).

В первом раунде основной сетки украинка разгромила Александру Циммер (Австрия) в двух сетах за 1 час и 14 минут, не отдав ни одного гейма.

ITF W25 Филлах. Грунт. 1/16 финала

Александра Циммер (Австрия) [WC] – Анастасия Соболева (Украина) – 0:6, 0:6

Соболева начала соревнования с квалификации. Там она обыграла Николетту Мюллер из Венгрии и Костанзу Траверси из Италии. В этих двух поединках она отдала всего 1 гейм. Николетту Анастасия выиграла со счетом 6:1, 6:0, а итальянку – 6:0, 6:0.

В 1/8 финала Соболева сыграет против Джесси Эйни (WTA 411) из США или Алины Гранвер (WTA 795) из Швейцарии.

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Анастасия Соболева ITF Филлах
Источник Sport.ua
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Andrey_1992
хера собі Настя дає!!!
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