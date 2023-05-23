Соболева выиграла 3 матча на 25-тысячнике в Австрии с общим счетом 36:1
Украинка успешно прошла квалификацию и уже вышла в 1/8 финала турнира в Филлах
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 539) успешно стартовала на грунтовом турнире серии ITF W25 в Филлах (Австрия).
В первом раунде основной сетки украинка разгромила Александру Циммер (Австрия) в двух сетах за 1 час и 14 минут, не отдав ни одного гейма.
ITF W25 Филлах. Грунт. 1/16 финала
Александра Циммер (Австрия) [WC] – Анастасия Соболева (Украина) – 0:6, 0:6
Соболева начала соревнования с квалификации. Там она обыграла Николетту Мюллер из Венгрии и Костанзу Траверси из Италии. В этих двух поединках она отдала всего 1 гейм. Николетту Анастасия выиграла со счетом 6:1, 6:0, а итальянку – 6:0, 6:0.
В 1/8 финала Соболева сыграет против Джесси Эйни (WTA 411) из США или Алины Гранвер (WTA 795) из Швейцарии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пытаемся предугадать, кто станет звездой мундиаля среди молодежных команд…
Во вторник на корты Парижа выйдут два представителя Украины