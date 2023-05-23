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Италия
23 мая 2023, 10:39 | Обновлено 23 мая 2023, 11:53
268
0

МОУРИНЬО: «Для меня этот сезон будет историческим, что бы ни случилось»

Наставник «Ромы» – о возможном невыходе в Лигу чемпионов

23 мая 2023, 10:39 | Обновлено 23 мая 2023, 11:53
268
0
МОУРИНЬО: «Для меня этот сезон будет историческим, что бы ни случилось»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо заявил, что выход в Лигу чемпионов по итогам сезона-2022/23 не был целью команды.

«Кто сказал, что выход в Лигу чемпионов был целью «Ромы»? Точно не я. Я всегда стараюсь быть честным, не люблю раздувать из мухи слона. Я никогда не говорил, что «Рома» претендует на место в Лиге чемпионов. Когда вы соперничаете с командами, которые идут впереди вас, было бы безответственно говорить о Лиге чемпионов. Я никогда этого не делал.

Единственное, за что я сражаюсь в финале Лиги Европы – это финал Лиги Европы. Есть тренеры, футболисты, клубы, которые играют только один европейский финал в своей жизни и чувствуют себя счастливыми. Для нас это будет второй финал еврокубка подряд. Для меня это отличный сезон, он будет историческим, что бы ни случилось», - сказал Моуриньо.

Римляне за два тура до конца сезона занимают 6-е место в турнирной таблице Серии А, отставая от зоны ЛЧ на 4 очка. Итальянский клуб может завоевать путевку в Лигу чемпионов, выиграв Лигу Европы, в финале которой он сыграет против «Севильи».

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Жозе Моуриньо Рома Рим
Источник Football-Italia
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