Эрлинг ХОЛАНД: «Этот сезон мог бы сложиться для меня лучше»
Форвард «Манчестер Сити» считает, что нет предела совершенству
22-летний нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился эмоциями от завоевания чемпионского титула.
– Что вы чувствуете после победы в АПЛ?
– Это моменты, которые я запомню на всю жизнь. Мы сражались изо всех сил, и, если честно, я не знаю, что сказать.
– Чувствуете ли вы особую связь с болельщиками?
– Да, она на самом деле особенная. Сегодня я просто хочу наслаждаться. Завоевать этот титул с этими игроками и этим клубом — особый момент. Без этого клуба и этих партнеров по команде это было бы невозможно. Это невероятно.
– Мог ли сезон сложиться для вас лучше?
– Да, конечно. Но в своем дебютном сезоне я забил 36 голов, мы завоевали один титул и сейчас нам предстоит сыграть в двух финалах.
В текущем розыгрыше АПЛ норвежец забил 36 голов и сделал 7 результативных передач.
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