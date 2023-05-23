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Англия
23 мая 2023, 07:20 | Обновлено 23 мая 2023, 07:41
934
0

Эрлинг ХОЛАНД: «Этот сезон мог бы сложиться для меня лучше»

Форвард «Манчестер Сити» считает, что нет предела совершенству

23 мая 2023, 07:20 | Обновлено 23 мая 2023, 07:41
934
0
Эрлинг ХОЛАНД: «Этот сезон мог бы сложиться для меня лучше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

22-летний нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился эмоциями от завоевания чемпионского титула.

– Что вы чувствуете после победы в АПЛ?
– Это моменты, которые я запомню на всю жизнь. Мы сражались изо всех сил, и, если честно, я не знаю, что сказать.

– Чувствуете ли вы особую связь с болельщиками?
– Да, она на самом деле особенная. Сегодня я просто хочу наслаждаться. Завоевать этот титул с этими игроками и этим клубом — особый момент. Без этого клуба и этих партнеров по команде это было бы невозможно. Это невероятно.

– Мог ли сезон сложиться для вас лучше?
– Да, конечно. Но в своем дебютном сезоне я забил 36 голов, мы завоевали один титул и сейчас нам предстоит сыграть в двух финалах.

В текущем розыгрыше АПЛ норвежец забил 36 голов и сделал 7 результативных передач.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити
Источник AS
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