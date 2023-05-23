Мальдини назвал своих самых сложных соперников
Легендарный игрок «Милан» вспомнил игровую карьеру
Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини выделил футболистов, с которыми ему было сложнее всего в противостоянии на поле.
«Марадона и Роналдо – сильнейшие. Против Месси я, слава богу, не играл. Криштиану Роналду – великий бомбардир, но в его игре меньше волшебства, чем в игре тех двоих.
Я был быстр и физически силен, но они были даже быстрее. К тому же Диего был славным парнем. Когда его включили в Зал славы, мне стало стыдно, что я так часто бил его, и я перед ним извинился», – признался Мальдини.
Ныне 54-летний Мальдини, будучи игроком, защищал цвета «Милан» с 1985 по 2009 год. В августе 2018-го Паоло Мальдини стал директором миланского клуба по развитию, а через год получил должность технического директора.
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