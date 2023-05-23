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Испания
23 мая 2023, 05:59 |
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Мальдини назвал своих самых сложных соперников

Легендарный игрок «Милан» вспомнил игровую карьеру

23 мая 2023, 05:59 |
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Мальдини назвал своих самых сложных соперников
Getty Images/Global Images Ukraine. Паоло Мальдини

Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини выделил футболистов, с которыми ему было сложнее всего в противостоянии на поле.

«Марадона и Роналдо – сильнейшие. Против Месси я, слава богу, не играл. Криштиану Роналду – великий бомбардир, но в его игре меньше волшебства, чем в игре тех двоих.

Я был быстр и физически силен, но они были даже быстрее. К тому же Диего был славным парнем. Когда его включили в Зал славы, мне стало стыдно, что я так часто бил его, и я перед ним извинился», – признался Мальдини.

Ныне 54-летний Мальдини, будучи игроком, защищал цвета «Милан» с 1985 по 2009 год. В августе 2018-го Паоло Мальдини стал директором миланского клуба по развитию, а через год получил должность технического директора.

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Паоло Мальдини Милан Диего Марадона Роналдо
Источник Milan News
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