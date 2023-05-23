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Англия
23 мая 2023, 04:23 | Обновлено 23 мая 2023, 04:25
212
0

Фрэнк ЛЭМПАРД: «Ман Сити – выдающаяся команда, эталон»

Английский тренер – о силе «Манчестер Сити»

23 мая 2023, 04:23 | Обновлено 23 мая 2023, 04:25
212
0
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Ман Сити – выдающаяся команда, эталон»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Временный наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о потенциале «Манчестер Сити» после поражения «Челси» от «горожан» (0:1) в матче 37-го тура чемпионата Англии.

«Я думаю, что это выдающаяся команда. Она это продемонстрировала и именно поэтому находится на пути к треблу. Последние два месяца «Ман Сити» показывает выдающийся футбол. Думаю, команда задала такую планку, которая отделяет ее от остальных.

Она строилась на протяжении нескольких лет, у клуба невероятное видение. Я был в «Сити» год и понимаю, почему эти люди на вершине и насколько хорошо там все организовано. Потом же были приглашены великолепный тренер и множество сильных игроков. «Ман Сити» – эталон.

Они работают, работают и работают. Пеп работает над тем, чтобы изменить команду и продолжать двигаться вперед. В процесс, выводящий на уровень завоевания трофеев, вовлечен каждый. Игроки должны понимать, что им придется вкалывать, если они хотят попасть в команду и быть как Холанд или де Брюйне», – заявил Лэмпард.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Фрэнк Лэмпард Манчестер Сити Челси
Источник Sport.ua
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