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23 мая 2023, 03:41 | Обновлено 23 мая 2023, 03:44
18
0

Аль-Наср – Аль-Шабаб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч чемпионата Саудовской Аравии состоится 23 мая в 21:30

23 мая 2023, 03:41 | Обновлено 23 мая 2023, 03:44
18
0
Аль-Наср – Аль-Шабаб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Аль-Наср. Криштиану Роналду

Во вторник, 23 мая, в 21:30 по киевскому времени начнется матч 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором отношения выяснят «Аль-Наср» и «Аль-Шабаб».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В таблице чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занимает 2-е место. У него 60 очков после 27 игр. «Аль-Шабаб» идет следом – он на 3-й позиции. У команды 53 пункта после 27 встреч.

Видеотрансляция матча Аль-Наср – Аль-Шабаб проводится на видеосервисе MEGOGO.

Аль-Наср – Аль-Шабаб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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