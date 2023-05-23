Во вторник, 23 мая, в 21:30 по киевскому времени начнется матч 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором отношения выяснят «Аль-Наср» и «Аль-Шабаб».

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В таблице чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занимает 2-е место. У него 60 очков после 27 игр. «Аль-Шабаб» идет следом – он на 3-й позиции. У команды 53 пункта после 27 встреч.

Видеотрансляция матча Аль-Наср – Аль-Шабаб проводится на видеосервисе MEGOGO.

Аль-Наср – Аль-Шабаб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция