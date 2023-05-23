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Украина. Премьер лига
23 мая 2023, 00:40 | Обновлено 23 мая 2023, 01:02
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0

Четыре футболиста Шахтера тренируются по индивидуальной программе

Донецкая команда готовится к ключевым матчам УПЛ с «Зарей» и «Днепром-1»

23 мая 2023, 00:40 | Обновлено 23 мая 2023, 01:02
45
0
Четыре футболиста Шахтера тренируются по индивидуальной программе
ФК Шахтер Донецк

Футболисты «Шахтера» начали подготовку к важным матчам чемпионата Украины. На этой неделе дончане сыграют с ближайшими преследователями – «Зарей» и «Днепр-1».

В понедельник, 22 мая, «горняки» отработали тренировку на базе спортивного комплекса «Святошин». Сначала Игорь Йовичевич и его ассистенты провели теоретическое занятие, после чего работа продолжилась на футбольном газоне. Игроков ждали тщательная разминка с несколькими станциями, упражнения на точность передач с перемещением по полю, тактические задания и двусторонка.

По индивидуальной программе работали Марьян Швед, Дмитрий Ризнык, Иван Петряк и Марьян Фарина.

Матч 28-го тура УПЛ «Заря» – «Шахтер» состоится в среду, 24 мая, в 17:00 в Киеве на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского..

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Марьян Швед Шахтер Донецк тренировка Дмитрий Ризнык Иван Петряк Марьян Фарина Заря - Шахтер Шахтер - Днепр-1 Игор Йовичевич
Источник ФК Шахтер Донецк
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