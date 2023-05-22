Испания22 мая 2023, 23:17 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 мая
Важные события во всех видах спорта
22 мая 2023, 23:17 |
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Во вторник, 23 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
20:30 Реал Сосьедад – Альмерия
20:30 Сельта – Жирона
23:00 Вальядолид – Барселона
ТЕННИС
11:00 Элина Свитолина – Эрин Рутлифф
12:30 Алекс Болт – Алексей Крутых
12:30 Катинка фон Дайхманн – Дарья Снигур
1.88 – 1.88
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