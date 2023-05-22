Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 мая
Испания
22 мая 2023, 23:17 |
29
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 мая

Важные события во всех видах спорта

22 мая 2023, 23:17 |
29
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 23 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:30 Реал Сосьедад – Альмерия

Favbet 1.50 – 4.86 – 7.00

20:30 Сельта – Жирона

Favbet 2.18 – 3.56 – 3.60

23:00 Вальядолид – Барселона

Favbet 3.80 – 4.00 – 1.99

ТЕННИС

11:00 Элина Свитолина – Эрин Рутлифф

Favbet 1.02 – 14.50

12:30 Алекс Болт – Алексей Крутых

Favbet 7.30 – 1.08

12:30 Катинка фон Дайхманн – Дарья Снигур

Favbet 1.88 – 1.88

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 мая
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 мая
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 мая
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Ставка от Фавбет
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Винисиус опубликовал видео, как трибуны его называли обезьяной
Футбол | 22 мая 2023, 22:27 12
ВИДЕО. Винисиус опубликовал видео, как трибуны его называли обезьяной
ВИДЕО. Винисиус опубликовал видео, как трибуны его называли обезьяной

В Испании разгорелся скандал с оскорблениями игрока на расистском почве

Серия А. Рома спаслась от поражения в матче с Салернитаной
Футбол | 22 мая 2023, 21:42 0
Серия А. Рома спаслась от поражения в матче с Салернитаной
Серия А. Рома спаслась от поражения в матче с Салернитаной

Команда Моуриньо снова потеряла очки

Стала известна оценка Мудрика за матч с Манчестер Сити
Футбол | 22.05.2023, 05:25
Стала известна оценка Мудрика за матч с Манчестер Сити
Стала известна оценка Мудрика за матч с Манчестер Сити
Оскар Де Ла Хойя назвал свой счет в бою Ломаченко – Хейни
Бокс | 22.05.2023, 09:40
Оскар Де Ла Хойя назвал свой счет в бою Ломаченко – Хейни
Оскар Де Ла Хойя назвал свой счет в бою Ломаченко – Хейни
АНЧЕЛОТТИ: Весь стадион называл Вини обезьяной. Матч нужно было остановить
Футбол | 22.05.2023, 00:40
АНЧЕЛОТТИ: Весь стадион называл Вини обезьяной. Матч нужно было остановить
АНЧЕЛОТТИ: Весь стадион называл Вини обезьяной. Матч нужно было остановить
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Расистский скандал. Реал проиграл Валенсии с удалением Винисиуса
Расистский скандал. Реал проиграл Валенсии с удалением Винисиуса
21.05.2023, 21:55 11
Футбол
94% точных передач. Названа оценка Забарного за матч Борнмута против МЮ
94% точных передач. Названа оценка Забарного за матч Борнмута против МЮ
20.05.2023, 19:43 8
Футбол
ВИДЕО. Боб АРУМ – Ломаченко: «Извини, ты легко выиграл этот бой»
ВИДЕО. Боб АРУМ – Ломаченко: «Извини, ты легко выиграл этот бой»
21.05.2023, 18:56 3
Бокс
Камбосос бросил вызов Ломаченко после боя украинца с Хейни
Камбосос бросил вызов Ломаченко после боя украинца с Хейни
21.05.2023, 19:30
Бокс
Хейни победил Ломаченко по очкам и сохранил все свои пояса
Хейни победил Ломаченко по очкам и сохранил все свои пояса
21.05.2023, 07:45 204
Бокс
Разгром после тревоги. Динамо крупно переиграло Александрию
Разгром после тревоги. Динамо крупно переиграло Александрию
20.05.2023, 17:45 63
Футбол
Я был удивлен. Левандовски отреагировал на скандальное видео игроков Барсы
Я был удивлен. Левандовски отреагировал на скандальное видео игроков Барсы
21.05.2023, 23:30 4
Футбол
Ломаченко рассказал, почему сознательно отдал Хейни 12-й раунд
Ломаченко рассказал, почему сознательно отдал Хейни 12-й раунд
21.05.2023, 15:05 33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности