СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 мая

Во вторник, 23 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ



20:30 Реал Сосьедад – Альмерия

1.50 – 4.86 – 7.00

20:30 Сельта – Жирона

2.18 – 3.56 – 3.60

23:00 Вальядолид – Барселона

3.80 – 4.00 – 1.99

ТЕННИС

11:00 Элина Свитолина – Эрин Рутлифф

1.02 – 14.50

12:30 Алекс Болт – Алексей Крутых

7.30 – 1.08

12:30 Катинка фон Дайхманн – Дарья Снигур

1.88 – 1.88