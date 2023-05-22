Илья ЗАБАРНЫЙ: «Переход в Борнмут – совсем другой уровень для меня»

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный поделился впечатлениями от матча с «Манчестер Юнайтед» (поражение 0:1):

«Мы показали хорошую и сильную игру против «Манчестер Юнайтед». Было сложно, потому что мы играли против очень хорошей команды. Нам немного не повезло. В этом поединке нам очень помогла поддержка болельщиков, они были невероятные. Это очень важно для каждого футболиста. Для меня это была очень важная игра, и мне было комфортно на футбольном поле.

Переход в «Борнмут» – это совсем другой уровень для меня. Здесь все очень быстро: ты атакуешь, но через секунду уже защищаешься. Нужно быть готовым каждую минуту. «Манчестер Юнайтед» много атаковал, у них много техничных футболистов. Когда ты играешь против лучших игроков, это помогает прогрессировать.

Эта встреча была важна в контексте следующего сезона. Мы должны улучшать нашу игру, это очень важно».