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  4. Илья ЗАБАРНЫЙ: «Переход в Борнмут – совсем другой уровень для меня»
Англия
22 мая 2023, 19:49 |
527
3

Илья ЗАБАРНЫЙ: «Переход в Борнмут – совсем другой уровень для меня»

Украинский защитник – о матче с «Манчестер Юнайтед»

22 мая 2023, 19:49 |
527
3
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Переход в Борнмут – совсем другой уровень для меня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный поделился впечатлениями от матча с «Манчестер Юнайтед» (поражение 0:1):

«Мы показали хорошую и сильную игру против «Манчестер Юнайтед». Было сложно, потому что мы играли против очень хорошей команды. Нам немного не повезло. В этом поединке нам очень помогла поддержка болельщиков, они были невероятные. Это очень важно для каждого футболиста. Для меня это была очень важная игра, и мне было комфортно на футбольном поле.

Переход в «Борнмут» – это совсем другой уровень для меня. Здесь все очень быстро: ты атакуешь, но через секунду уже защищаешься. Нужно быть готовым каждую минуту. «Манчестер Юнайтед» много атаковал, у них много техничных футболистов. Когда ты играешь против лучших игроков, это помогает прогрессировать.

Эта встреча была важна в контексте следующего сезона. Мы должны улучшать нашу игру, это очень важно».

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Илья Забарный Борнмут Английская Премьер-лига
Источник BBC
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Комментарии 3
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Burevestnik
із-за травми не грав більше трьох місяців. Борнмут ризикував, але не прогадав.
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+2
Remark
У него просто какая-то голливудская история, по меркам украинского бытия. Нашли где-то во дворе, потом бац основа лучшего восточного клуба, потом бац чемпионат Англии. И как говорится, ещё не вечер!
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+1
NikoKam1969
Удачі тобі козаче.
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0
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